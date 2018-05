Treffen Der Neu-Ulmer Jahrgang 1938 erinnert sich

Wo ist der Fehler? In diesem Bild fehlen die Mädchen – was sich damit erklärt, dass das Foto nicht bei der Einschulung entstand, sondern später, als es getrennte Klassen gab. © Foto: Privat

Neu-Ulm / ruk

Der Neu-Ulmer Jahrgang 1938 startete turbulent ins Schulleben: über Fliegeralarme, Lebensmittelkarten, Hunger und Schokolade von den Amis.

Heil Hitler, Herr Oberlehrer! So brüllten die Erstklässler am Tag der Einschulung. Es war Anfang September 1944, Heiner Budny erinnert sich, als wäre es gestern gewesen. Auch weil seine Schulkarriere – und natürlich auch die seiner Klassenkameraden – nicht lang andauerte. Zehn Tage später hatte es sich nämlich ausgebrüllt, die Volksschule wurde kurzerhand geschlossen nach dem verheerenden Bombenangriff am 10. September 1944. Die Schule hatte zwar nur ein paar Brandbomben abgekriegt, aber die Gefahr für die Kinder, auf dem Schulweg von einem der Fliegeralarme überrascht zu werden, war groß. Also verkündete der Herr Oberlehrer etwas kleinlaut, dass die Schule jetzt aus sei, „Weiteres erfahrt ihr aus der Zeitung“.

Der Jubel der Kinder war unbeschreiblich: keine Schule. Juhu! Heiner Budny und seine Klassenkameraden Inge Baumeister sowie Erwin Salzmann wurden dann ein Jahr später erneut eingeschult: in die zweite Klasse. Rechnen und schreiben konnten sie zwar immer noch nicht, aber sie hatten ja in dem einen Jahr so viel gelernt fürs Leben. Genauer: fürs Überleben.

Aus allen ist etwas geworden, sagt Heiner Budny, „trotz der widrigen Startbedingungen“. Professoren, Ingenieure, Handwerker, Angestellte, Arbeiter – alle möglichen Berufe haben die Neu-Ulmer Kinder des Jahrgangs 1938 später ergriffen. Manche sind ausgewandert: nach Südafrika, in die USA, die Schweiz oder nach Schweden. Jetzt haben sich alle wieder getroffen, natürlich nicht alle, die Reihen haben sich mittlerweile gelichtet. Von den ehemals 77 Schülern haben etwas mehr als drei Dutzend beim Klassentreffen im Gasthaus „Ufer 7“ des Ruderclubs Ulm vorbeigeschaut. Und? Es war ein großes Hallo.

Alte Geschichten wurden wieder erzählt, wie die von der Schülerspeisung, die es nach Kriegsende gab: Eintopf mit Nudeln und Tomatensoße, gesponsert von der US-Militärregierung. Budny erinnert sich auch noch gut an die kleinen Tafeln Schokolade, die die schwarzen US-Amerikaner verteilten. „Guck mol, a Neger!“ Wie man damals eben so sagte. Was das Essen angeht, war eher Schmalhans Küchenchef. Budnys Oma war Näherin, sie war nur damit beschäftigt, die Kleidung enger zu machen, „zugenommen hat zu der Zeit keiner“. Und aufs Brot gab’s Schwarzwurst, Blutwurst und Schwartenmagen, „die Lebensmittelmarken haben dann länger gehalten. Für diese Wurstsorten brauchte man nur halbe Marken“, sagt der heute 79-Jährige, der Schriftsetzer gelernt hat und lange Jahre bei der SÜDWEST PRESSE gearbeitet hat.

Eines, was ihn bis heute verfolgt, ist der Klang der Sirenen. „Gehen die los, läuft es mir eiskalt den Rücken hinunter.“