Rock Eine feine Geburtstagsparty

Ulm / Helmut Pusch

Was macht eine Band, die seit 25 Jahren besteht, um dieses Jubiläum zu feiern? Sie geht auf Tournee, vorzugsweise mit neuen Arrangements, etwa akustischen Versionen ihrer ansonsten handfest deftigen Kracher, und lässt das Ganze im Idealfall dort ausklingen, wo einst alles begann. Im Falle von Die Happy ist das Ulm, genauer das Roxy. Dort hat das um zwei Gastmusiker erweiterte Quartett jetzt Station gemacht, um mit 900 Fans eine wunderbare Geburstagsparty zu feiern.

Doch bevor es losging, kündigte Gitarrist und letztes verbliebenes Gründungsmitglied Thorsten Mewes einen weiteren Gast an: Vera Klima. Eine Sängerin die es dank ihres Loopers schafft, eine ganze Band zu ersetzen. Und das Publikum fand sie ganz prima, diese Klima.

Dann ging es in die Vollen – musikalisch, nicht was die Lautstärke betraf. Denn was sich die Musiker da hatten einfallen lassen, war klasse. Abwechslungsreiche Arrangements, oft vertrackte Rhythmen, die aber trotzdem verblüffend passten. Statt der Original-Powerchords feinsinnige Voicings auf den Gitarren und den Keyboards. Und was Drummer Jürgen Stiehle und Bassist Ralph Rieker anboten, das war schon die hohe Schule des Pop, war stellenweise ebenso funky wie federnd swingend. Großartig.

Dieses Prädikat verdiente sich auch Frontfrau Marta Jandova: Aus dem Mädchen mit der Powerstimme ist längst eine Sängerin geworden, die weiß, wie man Emotionen transportiert. An diesem Abend schwelgte sie nicht nur in Ulmer Erinnerungen und telefonierte auf der Bühne mit ihrem Vater in Prag, sie setzte sich auch ans Schlagzeug und trommelte. Talentfrei, aber an so einem Geburtstagsabend darf man auch das.