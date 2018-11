Musiker Eine Familiensache

Ulm / Von Helmut Pusch

Diese Familie hat die vergangenen Jahrzehnte populärer Musik in Ulm wie keine andere geprägt: Vater Hans Reischmann (76) hat vor 50 Jahren das City Swingtett gegründet. Und die Combo feiert jetzt ihren runden Geburtstag. Tochter Petra ist seit 30 Jahren als Chorleiterin aktiv, Sohn Andy zupft nicht nur beim City Swingtett den Bass, er leitet auch die Galaband „Die Maybacher“ und spielt bei den Donaumusikanten, jener Ulmer Band, die seit 28 Jahren der Topact auf dem größten Oktoberfest der US-Westküste ist. Und da trommelt auch Bruder Harry Reischmann, der ansonsten mit Gregorian und in den kommenden Monaten mit Sarah Brightman auf Tournee ist.

Alles begann vor 50 Jahren. Da hat Hans Reischmann das City Swingtett gegründet. Da hatte der damals gerade mal 26-Jährige schon seine Profi-Karriere hinter sich. Die hatte der gelernte Dreher nämlich als 18-Jähriger gestartet, war als Klarinettist und Saxophonist mit diversen Unterhaltungsorchestern in Europa unterwegs. 1968 war dann das zweite Kind unterwegs, Reischmann beschloss, sesshaft zu werden, und gründete das achtköpfige City Swingtett, eine Art Mini Big Band: ein Saxophonsatz, eine Trompete, eine Posaune und eine Rhythmusgruppe.

So eine Band hatte sich Reischmann schon lange gewünscht, erzählt der 76-Jährige. Deshalb hatte er noch in seinen Profitagen die ersten Arrangements für diese Besetzung geschrieben. Und das sollte auch 50 Jahre lang so bleiben. Bis heute hat er exakt 966 Arrangements für die Band angefertigt. Dazu kommen mehr als hundert weitere für diverse Chöre, die Reischmann geleitet hat, und für die Iveco Big Band.

Vom Tonband abgehört

Mit den eigenen Arrangements hatte Reischmann begonnen, weil es in den 60er Jahren keine Noten aktueller Popsongs gab. „Wir mussten alles von den Aufnahmen heraushören“, erzählt Reischmann. Zu Beginn machte er das mit dem Tonband, später vom Kassettenrecorder. „Nur liefen die nicht immer in der exakt richtigen Geschwindigkeit“, erzählt Sohn Harry. Das Ergebnis: „Manche Arrangements sind deshalb in, sagen wir mal, nicht gerade beliebten Tonarten für Bläser.“ Eine Anekdote, die Vater Hans Reischmann so kontert: „Ein guter Musiker kann in allen Tonarten spielen.“ Und beim City Swingtett waren gute Musiker.

Horst Müller, der lange Jahre die Big Band Ulm leitete, und der Saxophonist Georg Mayr, der später zur Bundeswehr Big Band von Günter Noris wechselte. Die Trompete spielte in den 70er Jahren Toni Schumacher. Jahrzehntelang war sein Musikladen im Universum Center die erste Adresse für Popmusiker. Mit seinen Musikern spielte Reischmann nicht nur Tanzmusik und Galas, mit ihnen gastierte er auch viel in den Clubs der US-Armee, dem NCO Club am Allgäuer Ring und dem Offiziersklub am Augsburger Torplatz. Die richtige Bühne für die Musiker, die ihrer Tanzmusik auch immer eine gute Schippe voll Jazz und Soul mitgaben.

Der Einbruch kam in den späten 90ern: „Plötzlich gab es die Midi-Technik, die so große Bands unnötig machte“, erinnert sich Hans Reischmann. Dabei kommt ein guter Teil der Musik aus dem Computer. „Die Gagen für acht Musiker wollte plötzlich keiner mehr zahlen. Und wenn die Band groß sein sollte, etwa bei großen Tanzveranstaltungen, dann wollten die Veranstalter gleich eine richtige Big Band“, erinnert sich der 76-Jährige.

Die Abhilfe: Die Reischmanns hielten sich an John Landis’ „Blues Brothers“-Film, nahmen den lässigen Stil der 1980er-Komödie zum Vorbild, setzten sich Trilby-Hüte auf und spielten fortan Rhythm ’n’ Blues, Rock und jazzigen Soul. „Mittlerweile machen wir das nur noch als Hobby und haben unseren Spaß dabei“, sagt Hans Reischmann – auch am Samstag, wenn sie im Neu-Ulmer Edwin-Scharff-Haus zur eigenen Geburtstagsgala aufspielen.

Einer wird dabei gar nicht ins Bett kommen: Drummer Harry Reischmann. „Ich fliege am nächsten Morgen um acht von Stuttgart nach Berlin.“ Dort beginnen am Montag die Proben für die Welttournee von Sarah Brightman, die in Südamerika beginnt und im Januar in den USA und Kanada fortgesetzt wird.