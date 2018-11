Einbruch in Ulm und Neu-Ulm Einbrecher im Haus? Polizei gibt Tipps

Ulm / dpa, swp

Was tun, wenn Einbrecher in der Wohnung oder im Haus sind? Und wie kann man sich vor Einbrechern schützen? Ein paar Tipps.

Die Vorstellung gleicht einem Alptraum: Man wacht in der Nacht auf und bemerkt Einbrecher in der Wohnung oder im Haus. Was tun? Ulms Polizeisprecher Wolfgang Jürgens empfiehlt für solche Fälle eine Art Drei-Punkte-Regel:

Erstens sollten Betroffene überall Licht machen. „Damit wird dem Täter signalisiert: Ich bin aufgewacht.“

Zweitens sollte man nie versuchen, den Täter festzuhalten und sich ihm in den Weg zu stellen. „Sein Fluchtweg muss offen bleiben, das ist ganz wichtig“, betont Jürgens.

Drittens sollte die Polizei verständigt werden, sobald das gefahrlos möglich ist.

Wer über diese grundlegenden Empfehlungen hinaus detaillierteren Rat einholen möchte, kann sich an Beratungsstellen wenden, die es in allen Polizeipräsidien gibt. Dort gibt es neben mündlichen Auskünften auch Broschüren zur Verbrechensprävention, darunter speziell zu Wohnungseinbrüchen. Auch Hausbesuche bei Ratsuchenden bietet die Polizei an.

