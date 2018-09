Ernährung Einblicke in die Ulmer Gärtnerei „Queerbeet“

Ulm / Thomas Vogel

Die Sache ist: Der Sommer war verdammt trocken, doch die lästigen Schnecken waren trotzdem da. Massenhaft wie eh und je. Der junge Salat im heimischen Kleingärtchen hatte nicht den Hauch einer Chance. Trotz regelmäßiger Bemühungen, die herausfordernde Verhaltensweise dieser Invasoren zu korrigieren und sie durch Opfergaben zu besänftigen.

In der Frage, ob professionelle Gärtnereien vielleicht in einer höheren Sphäre schweben, ist dies ein gutes Stichwort: Schnecken? Leonhard Maier nickt. Er schwebt also nicht. Der Blick auf sein Schuhwerk ist dann der nächste Beweis. Hier steht einer, der so erdenverhaftet ist, wie man sich das nur vorstellen kann.

Jetzt stapft er über einen feuchten Acker, übersät mit lädierten Kürbissen. Es waren nicht die Schnecken, die hier ihr Vernichtungswerk vollbracht hatten, es war der Hagel. Die Schnecken habe er gut im Griff, das Wetter aber sei Schicksal.

Maier nimmt’s mit erstaunlicher Gelassenheit. Schon wenige Schritte weiter sieht seine Welt wieder anders aus. In den Setzkästen wachsen gerade die Pflänzchen für diverse Herbstsalate heran und die Petersilie. Alles aus eigener Produktion, das gehört zu seinem Credo. Selbst Ackersalat ist darunter. Es fallen einen die Bilder der Mühsal von Reissetzerinnen dazu ein.

Dass in der Gärtnerei „Querbeet“ der allergrößte Teil der Pflanzen selbst gezogen ist, ist eine Besonderheit in heutiger Zeit, da auch im „grünen Bereich“ längst eine strikte Arbeitsteilung und das Effizienzdenken Regie führen. Der Gärtner aber greift nur in wenigen Ausnahmefällen auf die Angebote der Jungpflanzenbetriebe zurück. Viel häufiger setzt er auf Samen, die er zum Teil sogar noch selber erntet. Warum?

„Weil ich nur so sicher sein kann, auch genau die Sorte zu erhalten, die ich will“, lautet seine Hauptbegründung. Es gibt noch mehr Argumente für dieses System: das leichtere Anwachsen, der geringere Wasserverbrauch, auch die Zeitersparnis durch weniger Gießen. Außerdem: Seine Sorten seien bewährt. Geschmacklich. „Ein besonderer Geschmack ist eben wichtig, wenn man sich abheben will“, lautet sein Credo. In der Haltbarkeit. In der Resistenz gegen Pilzkrankheiten, was bei Tomaten zähle, und in der Standfestigkeit, auf die er beim Rosenkohl ebenso achte wie auf die Beschaffenheit der Oberflächen der Früchte. Die Temperaturempfindlichkeit der Pflanzen ist noch so ein Kriterium.

Was bei „Querbeet“ wächst und gedeiht, hat viele interne Prüfungen überstanden. Das halbe Dutzend Tomatensorten etwa, das unter Glas steht. Bei Zukäufen liefe er zudem Gefahr, dass die Zulieferer wegen zu kleiner Chargen einen Auftrag auch mal ablehnen, erklärt Maier.

In dritter Generation

Mit seiner Frau Kornelia führt er den 1949 maßgeblich von seiner Großmutter gegründeten Betrieb in dritter Generation, zusammen mit einer Gehilfin, einigen Saisonkräften und den Markthelfern, die auf den beschickten Wochenmärkten Ulm, Neu-Ulm, Söflingen und Ehingen mit an Bord sind. Dazu kommt der eigene Laden bei der Gärtnerei.

Bei seiner Betriebsgröße bringe die Direktvermarktung Vorteile: kurze Vertriebswege, gesicherte Frische und Herkunft. „Bei solchem Mehrnutzen sind die Kunden auch bereit, etwas mehr dafür zu bezahlen.“ So könne er zudem der im Handel üblichen Preisdrückerei entgehen und spare sich den hohen bürokratischen Aufwand, der für die nötigen Zertifizierungen betrieben werden müsste.

Es ist ein weiter Bogen, der zu einer sehr speziellen Zwiebel führt und dem Eingeständnis Maiers, dass mit der besagten Sorte „ein bisschen sentimentale Gefühle“ verbunden seien. Gemeint ist die „Ulmer Rote Zwiebel“, die schon seit Großmutters Zeiten auf den Anbauflächen der Gärtnerei wachse, beliebt wegen ihres milden Geschmacks und ihrer „Farbechtheit auch in Essig und Öl“. Seit dieser Zeit setze die Gärtnerei bei der Reproduktion dieser Sorte auf die eigenen Samen, weshalb er Jahr für Jahr bei einem Teil der Zwiebeln das Blühen zulässt. Angesichts dieser langen Linie der Kontinuität könne man doch „eigentlich längst von der Grimmelfinger Zwiebel sprechen“, sagt Maier mit einigem Stolz in der Stimme. Könnte man mit Sicherheit.