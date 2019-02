Geburtstag Ein Visionär für die Region

Ulm / Roland Schütter

Vitalität strahlt er immer noch aus, auch wenn er altersbedingt langsamer unterwegs ist: Dr. Erhard Sommer, langjähriger Vorstandssprecher der Ulmer Volksbank und IHK-Präsident, wird heute 90 Jahre. Wenn er spürt, dass er am Tag zu wenig Bewegung hatte, steigt er auf den Hometrainer. „Das ist mir wichtig“, sagt er und lacht dabei. Früher hat er gern stundenlang im Allgäu gewandert, heute sind es eher Spaziergänge an der Donau.

Der gebürtige Dortmunder studierte in Hamburg und Tübingen und startete seine Karriere zunächst bei der Deutschen Bank. 1968 rückte er in den Vorstand der Ulmer Volksbank auf, zunächst am Standort der Bank in Ravensburg. 1973 wurde Sommer dann Vorstandssprecher. Er hat die Bank über viele Jahre bis zum Ruhestand 1994 geprägt. Sommer: „Als ich kam, hatte das Institut eine Bilanzsumme von 200 Millionen D-Mark, als ich ging eine von vier Milliarden D-Mark.“

Einsatz für den ICE-Halt

Unter den deutschen Kreditgenossenschaften belegte die Ulmer Volksbank immer einen vorderen Platz. Sommer war ein Mann der leisen Töne, konsequent, zielstrebig, ausgleichend. Eigenschaften, die ihn auch für andere Aufgaben befähigten. Kein Wunder, dass man ihn rief, als 1986 die IHK-Spitze neu zu besetzen war. Sommer hatte zwar Bedenken, wie sich die Chefposten bei der Bank und die IHK kombinieren ließen. Doch er schaffte es, beides gut voneinander zu trennen und war ein Gewinn für die Region. Das Mandat dauerte bis 1993. Kaum ein anderer hat sich mit solcher Vehemenz eingesetzt, als es darum ging, den ICE-Halt in der Stadt zu sichern, damit sie wirtschaftlich nicht abgekoppelt wurde. Sommer: „Da war ich in Versammlungen unterwegs, in denen ich viel Gegenwind verspürte, die Leute hatten Angst vor der Lärmbelästigung“. Doch der Visionär ließ nicht locker. Zum 60. Geburtstag erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Im Ruhestand musste Sommer aber mit ansehen, dass die Bank vorübergehend in Turbulenzen geriet, bis sie sich wieder stabilisiert hatte. Seine Expertise war bis ins Alter von 80 gefragt als Aufsichtsrat bei der Volksbank Dresden und bei einem mittelständischen Automobilzulieferer bei Kassel. Nun hat er mehr Zeit für die Familie mit drei Kindern und zwei Enkeln, ein weiteres Enkelkind kündigt sich für April an.

Früher machte er im Quartett mit seinem Cello Kammermusik. Trotz Angeboten von CDU und FWG wollte er im Rentenalter nicht mehr kommunalpolitisch tätig werden. Sportlich war der Jubilar immer, erst beim Tennis und später beim Golf. Vor zwei Jahren hat er mit seiner Frau Angelika noch auf Sylt den Schläger in der Hand gehabt. Dort auf der Insel ist das Paar gelegentlich anzutreffen, denn es liebt das Meer und die Natur.