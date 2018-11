Schicksal Ein Vater in großer Not

Ein Vater in großer Not

Von Barbara Hinzpeter

Schulden zahlen oder Schuhe kaufen für die Kinder? Oder sind warme Jacken jetzt notwendiger? Und sicher kommt bald ein Schreiben von der Schule, in dem ein Theaterbesuch angekündigt und Geld dafür fällig wird. Das alles stürzt Alex O. (Name geändert) in große Not. „Alleinerziehend heißt allein“, sagt der Vater von zwei Söhnen, sechs und zehn Jahre alt.

Die Misere begann, als seine Ex-Frau vor vier Jahren „Knall auf Fall“ auszog. Die Kinder nahm sie mit – und alle Wertsachen. Alex O. zahlte Unterhalt und schoss zusätzlich Geld zu, wenn er darum gebeten wurde. Er zog in eine kleine Wohnung im Alb-Donau-Kreis, pendelte täglich nach Ulm, schaffte viel. Bis vor zwei Jahren, als seine Ex-Frau – wieder ohne Vorwarnung – die Kinder zurückbrachte und sich aus dem Staub machte. „Da standen wir nun zu dritt, und ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte.“

Ein Bekannter vermittelte ihm eine möblierte Zwei-Zimmer-Wohnung – als Übergangslösung. Dort leben die Drei noch heute, teilen sich das kleine Schlafzimmer. Abwechselnd dürfen zwei im Doppelbett nächtigen, während der Dritte auf die Matratze am Boden muss. O. reduzierte seine Arbeitszeit – zunächst ging er noch halbtags in die Werkstatt, mittlerweile ein paar Stunden mehr.

Für Kinderbetreuung fehlt ihm das Geld, und alleine lassen kann er die Beiden auf keinen Fall. Sie haben Angst. Kein Wunder: Alex O. fand heraus, dass die Mutter die Buben einsperrte, während sie aus dem Haus war. Offenbar habe es auch Schläge gesetzt. Der Große sei wegen häufiger Umzüge nur sporadisch zur Schule gegangen, sagt der Kfz-Mechaniker.

Er habe nicht gewusst, dass ihm das Kindergeld zusteht, das die Ex-Frau weiter kassierte. Sie zahlt keinen Unterhalt. Die Klage läuft, aber bis zu einer Entscheidung „dauert es sehr lange“, weiß Andrea Feßler, sozialpädagogische Familienhelferin beim Oberlin e.V.. Sie hilft Alex O. durch den Antragsdschungel. Er hat Schulden angehäuft, die er in kleinen Raten abstottert. Sein Auto hat er längst abgegeben. Aktuell drückt ihn die Sorge, dass die Brille seines Sohnes kaputt ist. Einen Ersatz zu kaufen, reiße ein neues Loch auf, das er nicht stopfen könne, sagt Alex O. Aber er freut sich, dass der Zehnjährige nach anfänglichen Schwierigkeiten gerne in die Schule geht, sich prächtig entwickelt und selbstbewusster geworden ist. „Er ist wie ausgewechselt“, bestätigt Andrea Feßler. Auch sein kleiner Bruder blühe richtig auf.

„Das Allerwichtigste ist die Zukunft meiner Kinder“, betont Alex O. Er würde gerne etwas mehr arbeiten, um mehr zu verdienen. Sein Chef wäre froh, wenn er auch samstags käme. „Aber das würde ja nichts nützen, wenn ich dann für die Kinderbetreuung zahlen müsste.“

Seit Jahren war er nicht mehr aus mit Freunden, zum Sport oder im Kino. Es würde ihn sehr entlasten, wenn sich jemand ab und zu um die Jungs kümmern würde. Vordringlich aber sei ein Wohnungswechsel. Nicht nur, weil es auf den 38 Quadratmetern eng zugeht, sondern weil sie nur als Übergangslösung angeboten worden waren. Um den Kindern einen weiteren Schul- und Kindergartenwechsel zu ersparen, sucht er drei Zimmer im Ulmer Westen. Selbst wenn er sie findet, stellt sich ein neues Problem: „Wie soll ich eine Kaution bezahlen?“, fragt er und meint: „Ich befinde mich in einem wahren Teufelskreis.“

Andrea Feßler resümiert: „Der Mann ist unverschuldet in Not geraten. Er arbeitet absolut offen, ehrlich und vertrauensvoll mit uns und dem Jugendamt zusammen. Eine bezahlbare Wohnung und finanzielle Hilfe wären ein Segen für ihn und seine Kinder.“