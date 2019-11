Vergnügt hüpfen die Kinder ins Heu, Mama Karin lächelt in die Kamera. Beim Ausflug ins Bergbauernmuseum strahlen alle. Außenstehende sehen eine glückliche Familie mit sechs Kindern. Vater Thomas R. (Namen geändert) hat den Tag mit der Handykamera festgehalten, freut sich über die fröhlichen Gesichter.

Doch solche unbeschwerten Tage sind in Wirklichkeit mehr als rar. In der Wohnküche, in der Thomas R. das Video anschaut, stehen halb gepackte Umzugskartons. „Ich weiß gar nicht, wie ich bis Ende November fertig werden soll“, sagt der 38-Jährige mit Blick auf die Kisten. Seine Frau leide darunter, dass sie kaum mit anpacken könne und trotz Tabletten oft keine Energie habe.

Opa verging sich an Enkelinnen

Sie ist psychisch schwer belastet und benötigt Medikamente, seit herausgekommen ist, dass ihr eigener Vater drei seiner Enkelinnen, ihre Töchter, sexuell missbraucht hat. Die älteste ist heute 14 Jahre alt und war den Übergriffen mehrere Jahre lang ausgesetzt. Das hat auch Thomas R. buchstäblich den Boden unter den Füßen weggezogen. Er leidet unter Panikattacken und ist ebenfalls in psychologischer Behandlung.

Arbeitslos und krank

Eines Tages kippte er in der Firma um, in der er als Zeitarbeiter beschäftigt war. Unabhängig davon, so sei ihm gesagt worden, wurde sein Vertrag nicht verlängert. Der Betrieb habe etliche Zeitarbeitsstellen abgebaut. Nun ist er seit drei Monaten ohne Arbeit, zurzeit ist er krankgeschrieben. Wie es weitergeht, weiß er nicht und versucht, sich auf den bevorstehenden Umzug zu konzentrieren.

Leicht gehabt hat es die Patchworkfamilie mit ihren sechs Kindern im Alter von einem bis 14 Jahren nie. Doch all die Jahre gelang es Thomas R., sie mit diversen, meist befristeten Jobs und Nebenjobs über Wasser zu halten. Unvorhergesehene Zusatzausgaben durften allerdings nicht anfallen. Spätestens als das mit dem letzten zusammengekratzten Geld gekaufte Auto schon nach Kurzem den Geist aufgab, wurde deutlich, auf welch schmalem Grat die Familie unterwegs war.

Auf dem Land fand sie ein Haus, das groß genug und auch bezahlbar war. Zumindest solange der 38-Jährige gesund war und Arbeit hatte. Seit September konnte er keine Miete mehr überweisen. Der Hausbesitzer kündigte der Familie, die im Nachbarort eine neue Wohnung fand. Dort, so hofft Thomas R., könne die Familie einen Neuanfang machen und zur Ruhe kommen. Denn im alten Haus erinnere vieles an die traumatischen Erlebnisse mit dem Opa. Bis Ende November muss es geräumt sein, sonst stelle ihm der Eigentümer die komplette Miete für Dezember in Rechnung. Das würde bedeuten, dass er für die alte und die neue Bleibe zahlen muss, sagt der Familienvater.

Neue Ausgaben drohen

Ohnehin sei der Wechsel mit hohen Kosten verbunden: So musste beispielweise die Küche im neuen Heim eingerichtet werden. „Wir haben und brauchen viel Geschirr und benötigen deshalb auch viel Stauraum“, sagt Thomas R. Er fürchtet, dass die Schränke vor allem der Kinderzimmer den Umzug nicht überleben. Das Heizöl, das ihm der Vormieter günstig überlasse, werde wohl nicht über den Winter reichen – ein weiterer dicker Ausgabe-Posten droht.

Froh ist er, dass eine Mitarbeiterin des Jugendamts die Familie unterstützt. Die Eltern haben sich selbst vor einigen Monaten ans Jugendamt gewandt und um Hilfe gebeten – aus Angst, all den Problemen nicht gewachsen zu sein. Dabei gebe es auch einen Lichtblick, so Thomas R.: Im Februar dürfe die ganze Familie zur Kur. Dann, so hofft er, erleben Eltern und Kinder wieder einmal unbeschwerte Tage zusammen.