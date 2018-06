Kommentar Harald John zu den Plänen für Schwörmontag Ein Tag zum Feiern

Ulm / Harald John

Der Schwörmontag ist ein Feiertag, um den viele Städte Ulm beneiden. Eine demokratische Tradition, eine feierliche Inszenierung mit anschließender Wasserschlacht und Partynacht. Das ergibt eine faszinierende Mischung aus städtischem Selbstbewusstsein und ausgelassener Freude.

Deshalb ist die Forderung nachvollziehbar, dass jeder Ulmer und jede Ulmerin zumindest die Gelegenheit haben sollte, die Schwörrede des Oberbürgermeisters zu hören. Daraus allerdings die Idee abzuleiten, den Schwörmontag gleich zu einem neuen Feiertag zu erklären, ist des Guten zu viel. Zu Recht geben Handwerk und Handel den Hinweis, dass in den meisten Betrieben Regelungen gefunden werden, die allen, die den Schwörmontag erleben wollen, dies auch ermöglicht. Diese Flexibilität in der Planung sollte auch in Kaufhäusern und bei großen Ketten möglich sein. Allerdings werden nicht alle frei bekommen können, sei es in der Gastronomie, bei den Verkehrsbetrieben oder im Handel.

Wichtig aber wäre es, dass Schüler die Schwörrede hören. So eindrucksvoll werden sie selten in den Genuss gelebter Demokratie kommen, zumal kurz vor den Ferien in den Klassen nicht mehr allzu viel passieren dürfte. Der Schwörmontag ist und bleibt ein wichtiger Feiertag für alle, auch wenn er nicht für jeden Ulmer automatisch ein freier Tag ist.