Neue Musik Am Wochenende startet Festival im Stadthaus

Ulm / Helmut Pusch

Am Wochenende startet Jürgen Grözingers Festival im Stadthaus. Das Thema lautet „Stimmung“.

Das Stadthaus feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen. Zwei Akteure gehörten schon in der ersten Spielzeit zum Team: die heutige Stadthauschefin Karla Nieraad und Jürgen Grözinger. Letzterer war damals Praktikant und organisierte am 16. März 1994 das erste Konzert des European Music Projects, das längst zum festen Ensemble des von Grözinger geleiteten Festivals Neue Musik im Stadthaus avanciert ist.

Das aktuelle Festival startet jetzt am Sonntag, 19 Uhr, im Stadthaus mit der Aufführung von Stepha Schweigers Musiktheater „The Mark on the Wall“ nach der gleichnamigen Story von Virginia Woolf. Die Komponistin kann man aber auch schon am Samstag, 20 Uhr, erleben: in Grözingers Klassik-Klub-Reihe im Café Animo.

Apropos Komponistinnen – die sind diesmal stark vertreten, auch Werke von Brigitta Muntendorf und Anna Thorvaldsdottir erklingen. Deren „Hvolf“ ist der Konzertauftakt des zweiten Abends am Mittwoch, 20 Uhr. Das zentrale Stück des Abends ist aber das 35-minütige zehnte Streichquartett von Georg Friedrich Haas, das laut Anweisung des Komponisten in absoluter Dunkelheit aufzuführen ist. „Das ist ungeheuer schwierig zu spielen“, erklärt Grözinger, der aber in der Dunkelheit ein intensives Hörerlebnis und eine ganz eigene Stimmung verspricht. Vor Beginn des Quartetts wird der Raum für drei Minuten zur Probe verdunkelt. „Wer das nicht aushält, kann dann noch gehen“, sagt Grözinger.

Schüler der Musikschule Ulm

„Raumklänge“ ist der vierte Abend am Freitag, 13. April, im Stadthaus überschrieben, der vom brachialem Bläsersound bis zu zarten Ravel-Liedern den Meierbau klanglich erforscht. Und am Samstag, 14. April, ist das Festival-Motto „Stimmung“ Programm – unter anderem mit Karlheinz Stockhausens gleichnamiger Oberton-Komposition, die das Ensemble Voxnova Italia neben Madrigalen von Gesualdo im Münster singt. Im Stadthaus spielen zuvor Schüler der Musikschule Ulm Werke von Takemitsu und Fazil Say, und das Vokalensemble Ulmer Münster singt dort Lieder von Pärt, Nysted, Bryars und anderen.