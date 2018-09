Klima Ein Sommer von April bis September

Ulm / Von Carolin Stüwe

Was für ein Sommer! Katastrophale Trockenheit! Rekordjahr! Solche Superlative waren in den vergangenen Monaten immer wieder zu hören – auf ganz Deutschland bezogen. „In Ulm war es gar nicht so schlimm, die Niederschlagszahlen sind interessant“, relativiert Uwe Schickedanz die ganze Aufregung. Er ist Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst mit Sitz in Stuttgart und hat die Übersicht. „Es war auch an der Donau recht trocken, aber längst nicht so spektakulär wie in Norddeutschland.“ Der Beweis: Das langjährige Mittel, das ist die Referenzperiode von 1961 bis 1990, lag bei 264,4 Millimetern beziehungsweise 264,4 Litern Niederschlag pro Quadratmeter Fläche in 92 Tagen. In Ulm habe es im meteorologischen Sommer, vom 1. Juni bis 31. August, aber immerhin noch 169 Liter geregnet, „das sind zwei Drittel des langjährigen Mittels“.

Bürger aus Söflingen und Einsingen denken bei Niederschlag gleich an den 29. August. Für diesen Tag liest Schickedanz in den Daten der Mess-Station Ulm-Mähringen jedoch nur 3,2 Liter pro Quadratmeter ab. „Hier steht bloß, dass es gehagelt hat.“ Die geringe Messzahl liege daran, dass dieses Gewitter strichförmig über Ulm hinwegfegte.

Rund 790 Sonnenstunden

Zurück zur Sonne: Die schien in den Monaten Juni, Juli und August 789,3 Stunden lang, das langjährige Mittel liegt bei 697 Stunden, 2003 waren es 853 Sonnenstunden. „Nehmen wir die Sonnenscheindauer von April bis September, könnte das ein Rekord werden bei so viel Licht und Wärme, aber das wissen wir erst nach unserer Auswertung im Oktober“, sagt Schickedanz. Stichwort Wärme: Diesen Sommer lag das Maximum am 1..August bei 32,8 Grad Celsius, 2003 gab es an einem Tag sogar 35,4 Grad Hitze. Die tiefste Temperatur war in der Nacht des 23. Juni mit 3,2 Grad und 0,9 Grad in Bodennähe. „Das ging knapp am Bodenfrost vorbei.“ Die Durchschnittstemperatur lag bei 18,3 Grad, war aber 2003 mit 20,8 Grad „deutlich wärmer“. Das langjährige Mittel liegt bei 16,4 Grad Celsius.

Wie sind die Aussichten für den Herbstanfang morgen? Der Herbst beginne kalendarisch als auch faktisch, sagt der Meteorologe: Von Sonntag auf Montag bleibt es kühl bei 15 Grad tagsüber und unter 5 Grad nachts – „mit Bodenfrostgefahr“. Langfristig steigen die Temperaturen zwar wieder auf 20 Grad, „aber die sommerlichen Werte sind dann Geschichte“.