Kommentar Zum Ticketskandal um Nicky Jam: Ein Schelm, wer Böses denkt

Ulm / Amrei Groß

Das Verhalten des Veranstalters „Starshine Tickets“ im Zusammenhang mit dem abgesagten Nicky Jam-Konzert in Neu-Ulm wirft Fragen auf.

Ein Veranstalter erleidet einen Herzanfall – und in der Folge wird das Konzert abgesagt. Das muss man nicht verstehen. Auch nicht, warum viele Fans erst am Samstag davon erfuhren, als sie vor verschlossener Tür standen, und warum seither sämtliche Versuche einer Kontaktaufnahme mit dem Veranstalter ins Leere laufen. Was rund um das ausgefallene Nicky-Jam-Konzert in der Ratiopharm-Arena passiert ist, ist mindestens unschön. Ob eine tatsächliche Betrugsabsicht dahintersteckt oder ob pures Pech oder eine menschliche Tragödie die Ursache sind, müssen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zeigen. Fest steht: Mit seinem zwischenzeitlich gelöschten Tränen-Auftritt auf Facebook hat sich „Starshine“-Chef Michel Sprick keinen Gefallen getan. Er habe alles verloren, jammerte er dort, sei auf Lügner und Betrüger hereingefallen. Liebe Nicky-Jam-Fans: Ihr kennt das.