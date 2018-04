Brauchtum Maibaumstellen: Ein Maiele fürs Schätzle

Ulm / wez

Manches Mädel wird entzückt sein: In der Nacht zum 1. Mai stellen Verliebte ihrer Angebeteten einen Liebesmaien. In Ulm ist der Brauch aber nicht verbreitet.

Warum der Angebeteten nur eine Rose schenken, wenn’s gleich ein ganzer Baum sein kann? Rein von der Dimension stellt er den Blumenstrauß am Valentinstag auf jeden Fall in den Schatten: der Liebesmaien. Denn nicht nur auf vielen Dorfplätzen ragt am 1. Mai ein Maibaum in die Höhe. Auch in den Gärten manch junger Frauen steht ein Baum – und zwar als Liebesbeweis.

Klassiker ist die Birke

In der Nacht auf den 1. Mai machen sich der Verliebte und meistens ein paar seiner Freunde ans Werk. Falls nicht schon getan, fällen sie einen Baum. „Fünf bis sechs Meter hohe Birken sind der Klassiker“, sagt Max Wittlinger, Leiter des Sachgebiets Forstwirtschaft der Stadt Ulm. Falls keiner einen Führerschein hat, ist der Transport nach Hause aber nicht gerade einfach. Ist er geschafft, geht es an die Deko: Üblich sind bunte Bänder und ein Herz aus Holz oder Karton, auf dem der Name der Angebeteten steht. Schließlich stellen die jungen Männer das „Maiele“ bei der Geliebten auf. Ist sie sehr begehrt, kann es auch mal sein, dass zwei oder mehrere Bäume von konkurrierenden Verehrern ihren Garten zieren.

Einen Monat später, am 1. Juni, holt der Verliebte den Maibaum ab. Dann gibt es eine Belohnung, zum Beispiel einen Kasten Bier oder einen Kuchen von der Mutter, vielleicht auch einen Kuss der Geliebten. Ein Stück des Baumes kann die Angebetete als Erinnerung behalten.

Gestohlen wird kaum

Doch woher die Birke nehmen? Stehlen oder kaufen? Die Anzahl gestohlener Bäume im Jahr „lässt sich an einer Hand abzählen“, sagt Wittlinger. 28 Jahre lang war er Leiter des Forstreviers Ulm-Nord. Nur einmal hat er zwei Männer dabei erwischt, wie sie eine Birke gefällt haben, ohne vorher zu fragen. In der Regel haben die jungen Männer bei ihm angerufen und gefragt, ob sie eine Birke fällen dürfen. Wittlinger machte zumeist einen Termin mit ihnen im Wald aus. Fünf bis zehn Euro verlangte er für einen Baum. Die Nachfrage sei aber sehr gering. „Im Ulmer Stadtgebiet hat der Brauch relativ wenig Bedeutung, auf dem Land ist die Bedeutung eventuell noch stärker.“

Seine Wurzeln hat der Brauch im Mittelalter. Im Zuge der Gleichberechtigung hat er einen Wandel erfahren: Im Schaltjahr dreht sich der Spieß auch mal um und Frauen stellen ihren Angebeteten ein Maiele. Also liebe Männer: 2020 kann kommen.