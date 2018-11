Einstein-Talk Ein Leben lang mit den Traumata gekämpft

Ulm / Thomas Vogel

„Ich möchte jedes Fleckchen in mir aufnehmen, dass ich, wenn ich fort bin, es nie vergessen werde. Ich finde Ulm und die Gegend um Ulm einzigartig schön.“ Es sind die schwärmerischen Worte eines Teenagers, und doch auch sehr denkwürdige, die beim Publikum von heute einige Verwunderung auslösen.

Denn als Anneliese Hirsch diese in ihr Tagebuch eintrug, im Oktober 1936, zeigte sich diese Sehnsuchtsstadt Ulm gegenüber ihrer jüdischen Bevölkerung von ihrer hässlichen, ihrer ausgrenzenden, ihrer antisemitischen Seite. Zwei Jahre später, die Pogromnacht hatte den endgültigen Ausschlag gegeben, gelang der jungen Frau von Berlin aus die Emigration, ebenso wie ihren Eltern, arrivierten Ulmer Bürgern. Ein in den USA lebender Verwandter hatte dabei seine Hände mit im Spiel, mit Bürgschaften: Albert Einstein.

Auf der Bühne im Studio der Sparkasse hat Karen Carlson Platz genommen, die Tochter von Anneliese, ebenso Michael Moos, ihr Cousin. Beide haben sich erst aus Anlass dieses Abends kennengelernt und lassen sich von SWR-Moderatorin Annette Schmidt über die Geschichte ihrer Familien befragen. Einstein, der Vorfahr, ist die gemeinsame Klammer, ebenso wie Erfahrungen des Schreckens des NS-Regimes, der Vertreibung aus der geliebten Heimat, die in beiden Familien Traumata hinterlassen haben. So erzählt Carlson, wie ihre Mutter in der neuen Heimat USA alles Jüdische mied, erfüllt von der Angst, „es könne wieder was passieren“. Michael Moos berichtete von den Auswirkungen auf seinen Vater Alfred und auf Mutter Erna, die 1953 nach Ulm zurückgekehrt waren.

Alfred Moos habe ein Leben lang auch daran gelitten, dass er 1933 sein Jurastudium hatte abbrechen müssen. Die Mutter, so deutete Michael Moos an, erlitt eine schwere psychische Erkrankung, weil sie in den Gesichtern der Stadt niemand anderes als die Verfolger von einst wähnte. Hugo und Jenny Moos, den Großeltern von Michael, die in Ulm ein Aussteuergeschäft hatten, war die Flucht nicht mehr geglückt, sie kamen in Theresienstadt um. Es waren nicht die einzigen Verwandten. „Mein Vater konnte oder er wollte darüber nicht sprechen, er hat das emotional abgekoppelt“, sagt sein in Freiburg als Rechtsanwalt lebender Sohn.

Carlson ist promovierte Pädagogin. Bildung spielte in beiden Elternhäuern eine große Rolle, ein im jüdischen Milieu häufiges Muster. Es habe dazu keinen Einstein als Vorbild bedurft. In diesem Sinne spielte er offenbar in beiden Familienzweigen keine entscheidende Rolle.

Und doch hat er darin tiefe Spuren hinterlassen. Alfred Moos (1913-1997), Großneffe von Einstein, war ein weiterer Ulmer Jude, dem der Physiker den Weg in die Emigration ebnete. Als „tüchtigen, jungen Mann“ bezeichnete er ihn in einem Empfehlungsschreiben, als „sehr ehrgeizig“ hat ihn ein Sohn in Erinnerung behalten. Doch habe sich dieser falsche Illusionen darüber gemacht, was ihn im Nachkriegs-Ulm erwarten würde. „Mein Vater hat erst allmählich realisiert, dass die Nazis mehr als nur eine kleine Schicht waren.“ Bis ins hohe Alter begleiteten ihn anonyme antisemitische Anfeindungen. Als ein Antisemit einmal doch öffentlich Gesicht zeigte, mit einer Suada an einem Stammtisch im Herrenkeller, scheute sich der in der SPD politisch engagierte Alfred Moos nicht, diesen anzuzeigen. Das eigene Familienschicksal aber habe er in sich eingekapselt. So blieb Sohn Michael alleine mit seiner unerfüllten Sehnsucht nach Großeltern: „Ich habe andere Kinder immer beneidet um ihre vielen Verwandten, konnte es gleichzeitig nur schwer begreifen, warum es bei uns anders ist.“

Anneliese Hirsch hatte mehr Glück, auch ihre Eltern konnten gerettet werden. „Es ging bei uns sehr fröhlich zu“, erzählt Carlson, die Enkelin von Leopold Hirsch. Nur wenn die Mutter Anneliese nach dem Krieg in Deutschland in einem Zugabteil saß, seien ihr bohrende Fragen durch den Kopf geschossen: „Wäre das jetzt einer gewesen, der mich als Kind umgebracht hätte?“