Kleinkunst Ein Kuscheltürke mit Biss

Langenau / Helmut Pusch

Was hat der Mann nicht alles erfunden: Zusammen mit Sinasi Dikmen gründete er 1986 mit Knobibonbon das erste Migranten-Kabarett deutscher Sprache – in Ulm. Mit seinem ersten Soloprogramm „Ein Skinhead in Istanbul“ entwickelte er das Karikaturen-Kabarett, nutzte dabei seine Doppelbegabung als Kabarettist und Karikaturist. Und mit Pointen und Karikaturen zeigt der heute 59-jährige Muhsin Omurca auch in seinem aktuellen Programm „Kuscheltürk – Integration à la Ikea“, mit dem er im Langenauer Pfleghof gastierte, seine Sicht auf die Welt.

Aufgewachsen in Bursa kam Omurca als 19-Jähriger nach Deutschland, um zu studieren. Das klappte nur bedingt, dafür studierte er seine neue Heimat und deren Menschen ebenso genau wie seine ehemaligen Landsleute. Ehemalig? Omurca ist seit Jahren im Besitz eines deutschen Passes, dem Freibrief, um die ganze Welt zu bereisen. „Ich bin damit gleich nach Brasilien gefahren. Dort hat mich ein Taxifahrer gefragt, woher ich komme. Aus Deutschland. Da rief er ,Heil Hitler!’. Ich hab jetzt auch noch die deutsche Geschichte am Hals, dabei hatte mir die türkische schon gereicht.“ Dennoch sei er stolz auf seinen deutschen Pass, den er sich schließlich hart erarbeitet habe – mit jahrelangen Integrationsübungen, einer finalen Sprachprüfung. „Und Ihr? Ihr habt ihn einfach so bekommen: als Bio-Deut­sche.“ Omurcas Wortschöpfung schaffte es im vergangenen Jahr übrigens auf die Shortlist für das Unwort des Jahres!

Der Bio-Deutsche und der ewige Integrationsschüler aus der Türkei. Das beschreibt ganz gut das Thema des Programms und auch ein wenig die Paranoia vieler Türkischstämmiger, dass nämlich diese Bio-Deutschen auf ihre frisch naturalisierten Landsleute heruntersehen und sie das auch spüren lassen. Etwa wenn’s um fehlerfreies Deutsch geht. Das beherrscht Omurca geschliffen – mit türkischem Akzent und orientalischer Mimik und Gestik.

Omurca erklärt auch gern das Problem der Türken: „Im Türkischen gibt es keine Artikel, und ihr habt gleich drei davon: der, die, das. Männlich, weiblich, sächlich. Müsst ihr eigentlich jedem Wort ein Geschlechtsteil anhängen?“ Und wozu das Ganze? „Der Artikel ist völlig bedeutungslos. Die Türken sind viel zu pragmatisch, um ein sinnloses Wort zu benutzen.“ Dieser Pragmatismus werde bei der nächsten Rechtschreibreform sicher zum Tragen kommen. „Wir werde da mitreden, verlasst euch drauf“, provozierte Omurca das wieder aufflammende Gespenst der Überfremdung.

Gegen die Angst vor dem Fremden hülfen etwa Kuschelpuppen mit Schnauzbart und Kopftuch, so genannte „Kuscheltürken“ für die Kleinen. Er habe da ein ganzes Sortiment dabei: Papa, Mama, drei Kinder. Das Stück à zehn Euro. Als niemand im Publikum das Angebot nutzen wollte, quittierte Omurca das mit „so wenig ist euch die Integration wert“. Ein Kuscheltürke mit Biss.