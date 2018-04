Initiative Ein Jahr solidarische Landwirtschaft Ulm/Neu-Ulm

Ulm/Neu-Ulm / Verena Schühly

Wir sind der Gegenentwurf zu: ,Hauptsache, Lebensmittel sind billig’.“ Sagt Lioba Schneikart, die Sprecherin der Initiative solidarische Landwirtschaft (Solawi) Ulm/Neu-Ulm. Die Idee: Eine Gruppe von Menschen schließt einen Vertrag direkt mit einem Bauern. Für einen fixen Monatsbeitrag bekommen sie jede Woche eine Lieferung von saisonalem Bio-Gemüse. Für die Ulmer/Neu-Ulmer Initiative beginnt am 1. Mai das zweite Geschäftsjahr. 70 Mitglieder hat die Solawi aktuell, Vertragspartner ist Bioland-Bauer René Schimming vom Hofgut Neubronn bei Holzheim im Kreis Neu-Ulm.

Jetzt werden Leute gesucht, die neu einsteigen möchten. Dazu müssen sie einen Anteil erwerben in der Bieterrunde am Sonntag (siehe Info-Kasten). Ein Anteil kostet etwa 64 Euro im Monat. „Das ist ein Richtwert: Jeder legt selbst fest, wie viel er oder sie zahlen möchte“, erklärt Schneikart. Das heißt: Personen, die es sich leisten können, zahlen mehr als andere, die es nicht so dicke haben. „Entscheidend ist, dass am Ende so viel Geld in der Kasse ist, wie der Landwirt in seiner Vollkostenrechnung kalkuliert hat.“

Der variable Beitrag ist Ausdruck der solidarischen Idee. In der Solawi ist Geld nicht das Wichtigste: „Wir reden im Jahr nur ein Mal über Geld. Für den Rest des Jahres verliert die Ware ihren Preis“, betont Schneikart. Die Ware: Frisches Gemüse, das Schimming nach Bioland-Richtlinien anbaut. „Wir wissen, woher unsere Lebensmittel kommen“, ist für Lioba Schneikart ein zentraler Punkt.

Was es gibt, teilt der Bauer montags mit. Vergangene Woche war ein Anteil: 1 Kilo Kartoffeln Fidelia (festkochend), 500 Gramm Zwiebeln, 500 Gramm Spinat, 1 Bund Schnittlauch, 1 Batavia-Salat grün, 100 Gramm Rucola, 200 Gramm Salat-Mix. Alle bekommen das Gleiche, auch das ist Solidarität.

René Schimming bietet das Projekt Sicherheit: Er kann den Anbau planen, hat feste Abnehmer und garantierte Einkünfte. „Er kann sich also auf seine Arbeit auf den Feldern und im Garten konzentrieren“, sagt Lioba Schneikart. Kommt es durch schlechtes Wetter zu Ernte-Ausfällen, hat der Bauer trotzdem sein Einkommen. Die Solawi unterstützt nachhaltiges Wirtschaften und kleinbäuerliche landwirtschaftliche Struktur – auch hier greifen Solidaritäts-Gedanken.

In gewissem Rahmen können die Anteilnehmer mitbestimmen, was sie bekommen. „Wir haben eine Umfrage gemacht“, berichtet Schneikart: Von welchen Gemüsesorgen wird mehr gewünscht, von welchem weniger? Entsprechend hat Schimming seinen Anbau gesteuert.

Der Landwirt gibt wöchentlich im Newsletter einen Einblick ins Geschehen auf dem Hof. Vergangene Woche hat er unter anderem berichtet, dass jetzt die mühsame Arbeit des Ampfer-Stechens ansteht. Er schrieb: „Wer will, kann bei dieser anstrengenden Arbeit gern mithelfen: Mittwoch ab 14 Uhr und Donnerstag und Freitag ab 11 Uhr sind dafür vorgesehen.“ Das Mitarbeiten auf den Feldern ist freiwillig, verpflichtend in der Solawi ist für die Anteilnehmer nur die monatliche Zahlung.

Das Gemüse liefert Schimming dienstags frühmorgens an den drei Depots in Ulm an: am Michelsberg (Brucknerweg), am Kuhberg (Speidelweg) und in Söflingen (Pfeiffergasse). Dort wiegt sich jeder seinen Anteil eigenverantwortlich ab. Manche Mitglieder haben sich zusammengeschlossen und wechseln sich beim Verteilen in der Gruppe ab.

Das System hat sich gut eingespielt, die Organisation läuft ehrenamtlich. „Wir sind ein bunter Haufen engagierter und begeisterter Menschen jeden Alters und unterschiedlichster Herkunft“, beschreibt Lioba Schneikart die Stimmung. Aktuell hat die Solawi Ulm/Neu-Ulm 70 Anteilnehmer: Das bedeutet, rund 150 Menschen decken so – ganz oder teilweise – ihren Bedarf an Bio-Gemüse. Die Initiative hofft auf Zuwachs: Die Kapazität reicht für 80 bis 100 Anteile.

Rund 170 Solawis gibt es in Deutschland, organisiert als Initiativen oder Vereine. Lioba Schneikart: „Wir geben der Ernährung den Stellenwert zurück, den sie verdient.“