Entwicklungshilfe Ein Jahr im Einsatz für Lateinamerika

Ulm / Tanja Miller

Die Abiturientinnen Karla Mehlich und Antonia Neumann sammeln Spenden für das bolivianische Kinderhilfswerk.

Karla Mehlich und Antonia Neumann, beide 18 Jahre alt, können es kaum erwarten, nach ihrem Abitur von August an ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Lateinamerika zu absolvieren. Dort werden sie zwölf Monate lang für das bolivianische Kinderhilfswerk arbeiten.

Aber vorher werden die beiden jungen Frauen im Rahmen eines klassischen Konzertes am Samstag, 9. Juni, um 20 Uhr in der Ulmer Martin-Luther-Kirche (Zinglerstraße 66) Spenden für dieses Kinderhilfswerk sammeln. „Außerdem treten ein Ensemble der Ulmer Spatzen und verschiedene Musiker der Jungen Bläserphilharmonie sowie die Choristen auf“, sagt Neumann. Überdies berichten ehemalige Freiwillige von ihren Erfahrungen in Bolivien.

Kinder aus dem Slum holen

Wie kamen sie überhaupt auf die Hilfsprojekte? „Meine Schwester hat sich vor zwei Jahren für das Projekt ,Musuq Sunqu’ engagiert. Ich habe sie besucht, und mir hat es total gefallen“, erläutert Mehlich den Grund für ihre Entscheidung nach Sucre, der Hauptstadt Boliviens, zu gehen. Außerdem findet sie die Idee toll, „Kinder aus dem Slum zu holen und ihnen einen Alltag zu geben“.

Nachmittags wird sie die 5- bis 14-Jährigen betreuen, mit ihnen spielen, Hausaufgaben machen und ihnen Hygiene nahebringen. „Ich kann auch selber Projekte organisieren, wie zum Beispiel einen Chor gründen“, sagt die 18-Jährige. Vor allem wird sie sich aber um ein Milchprojekt kümmern, bei dem Kinder einmal am Tag eine Milchmahlzeit zu sich nehmen, „damit ihre Zähne mit Calcium gestärkt werden“. Über die Vorbereitungskurse für ihr FSJ hat Karla Mehlich Antonia Neumann kennengelernt, die sich für das Projekt Instituto Psicopedagógico entschieden hat. Zusammen mit anderen Freiwilligen wird sie Eltern unterstützen, deren Kinder geistig und körperlich behindert sind. Ihre Aufgaben seien pflegerischer Art, zu der das Waschen und Anziehen gehören.

„Ich kann mir vorstellen, später Sonderpädagogik oder Psychologie zu studieren und möchte durch meine Auslandserfahrung schauen, ob das passt“, sagt die 18-Jährige. Zudem hat sie in einem Sozialpraktikum gemerkt, dass ihr die Arbeit mit Behinderten Spaß macht.

Auch wenn sich die Abiturientinnen auf ihre Zeit in Bolivien freuen, haben sie ein bisschen Angst vor der Sprache. Keine der beiden hatte Spanisch in der Schule. „Wahrscheinlich werde ich mich in den ersten Wochen pantomimisch unterhalten“, vermutet Neumann.