„Ela“ kommt an Ein Jahr Beratungsstelle für Prostituierte

22 Bordelle in Ulm

Meldepflicht 181 Prostituierte sind offiziell bei den Bürgerdiensten angemeldet und unterliegen der Steuerpflicht. Für 22 Bordelle gibt es in Ulm eine Betriebserlaubnis, so genannte Terminwohnungen können ohne Erlaubnis betrieben werden. Einen Straßenstrich gibt es in Ulm nach Angaben der Polizei nicht. Die Beamten gehen von 170 bis 200 Prostituierten in der Stadt aus.