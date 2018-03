Vereine Ein Herz für die Herzstiftung

Ulm / Christoph Mayer

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testamentsgestaltung: Was gilt es da nicht alles zu beachten? Ein Thema, das speziell ältere Menschen umtreibt. Der Informationsbedarf ist groß, wie zahlreiche Veranstaltungen zu dieser Thematik belegen.

Auch die Deutsche Herzstiftung nimmt sich der Sache an. In einem Rundbrief, der an rund 3000 Mitglieder, Förderer und Freunde der Stiftung im Raum Ulm verschickt worden ist, lädt der Verein für 27. März, ins Haus der Wirtschaft in der Olgastraße ein, wo er einen Saal angemietet hat. Dort, so heißt es in dem vom Vorstandsvorsitzenden Prof. Thomas Meinertz unterzeichneten Anschreiben, erkläre ein Rechtsanwalt den Teilnehmern „umfassend und leicht verständlich, was bei der Testamentsgestaltung zu beachten ist und wie ihre persönliche Patientenverfügung aussehen kann“.

Stirnrunzeln bei Addressaten

Der Brief hat bei Addressaten für Stirnrunzeln gesorgt. Denn im Anschreiben ist auch die Rede davon, dass die Herzstiftung immer wieder Anfragen erhalte, wie man sie finanziell nachhaltig unterstützen könne. Was die Frage aufwirft: Geht es bei dem Infoabend im Kern darum, Teilnehmer dazu zu bewegen, ihr Erspartes dem Verein zu vermachen?

Michael Wichert, Pressesprecher der Herzstiftung mit Sitz in Frankfurt, verneint. „Es ist eine reine Informationsveranstaltung.“ Neben einer kurzen Vorstellung der Förderaktivitäten der Deutschen Herzstiftung durch einen Herzstiftungs-Mitarbeiter erhielten die Teilnehmer dann separat und von einem externen Rechtsanwalt einen Überblick rund ums Thema Testamentsgestaltung und Patientenverfügung. „Das macht den größten Teil der Veranstaltung aus.“

Der Aspekt des gemeinnützigen Vererbens sei nicht Teil der Vorträge selbst. „Ein Appell oder eine Bitte seitens der Herzstiftung an die Teilnehmer bezüglich des gemeinnützigen Vererbens zugunsten der Herzstiftung oder der Stiftung für Herzforschung erfolgt nicht“, sagt Wichert. Die Veranstaltung in Ulm sei Teil einer bundesweiten Reihe.

Die 1979 gegründete Deutsche Herzstiftung ist eine Patientenorganisation auf dem Gebiet der Herz-Kreislauf-Krankheiten. Sie hat rund 95 000 Mitglieder. Langfristiges Ziel der Organisation ist es, das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland deutlich zu reduzieren.