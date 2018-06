Handel Ein Hauch von Berlin

Der Wahnsinn / Ulrike Schleicher

Der Wahnsinn! Den muss ich haben“. Die Frau ist ganz offensichtlich hin und weg von dem kleinen Tulpenhocker aus den 70er Jahren mit einem weißen, hübsch geschwungenen Bein und einem petrolfarbenen Sitzkissen. Sie zückt ihr Smartphone und schießt ein Foto. „Ich brauch’ mal schnell das Okay von Zuhause, ob ich ihn kaufen kann“, sagt sie zu ihrer Freundin, die gerade zwei filigrane Kraniche aus Holz in Augenschein nimmt. „Die sind ja auch echt toll“, sagt sie.

Petra Depfenhart nickt zustimmend. Kein Wunder – schließlich hat sie die Hocker und Kraniche in ihr Sortiment aufgenommen, weil sie ihr selbst gut gefallen. So wie all die anderen Kleinmöbel, das Geschirr, die Deko, Lampen, Blumenständer, Kleider und vieles mehr in ihrem Geschäft. Dinge, die ohne viel Aufwand eine Wohnung aufpeppen. Vor gut einem Jahr hat sie „Konsumgut“ in der Pfluggasse eröffnet, und inzwischen ist er zu einer Adresse für Liebhaber von Möbeln und Zubehör aus den 50er, 60er und 70er Jahren geworden.

Klares Design ist im Trend

Die Idee dazu ist ihrer eigenen Leidenschaft für das klare Design dieser Jahrzehnte geschuldet: „Ich sammle schon lange Möbel und anderes aus dieser Zeit.“ Ein Geschäft sei immer ihr Traum gewesen. Einer, der an jenem Tag im Februar vergangenen Jahres tatsächlich Wirklichkeit wurde. Da sah sie im Vorbeiradeln das Schild im Schaufenster: „Zu vermieten“. „Ich habe eine Vollbremsung hingelegt“, erinnert sie sich. Der Raum schien wie gemacht: nicht zu groß, nicht zu klein, gute Lage Vor allem aber sei die Miete bezahlbar, für die Kleinunternehmerin unabdingbar.

Wer das „Konsumgut“ betritt, wähnt sich einer Wohnung auf kleinstem Raum. Am Eingang begrüßt eine Garderobe mitSchränkchen, Messinghaken und einer Hutablage die Kunden. Rechts vor dem Schaufenster laden ein Sofa und zwei braune Ledersessel zum Sitzen ein, auf dem Tisch steht ein Aschenbecher in Form eines Fisches, und ein Sideboard mit eleganten Beinen an der Wand beherbergt ein Kaffeeservice mit ockerfarbenen Streifen. Daneben steht eine Lampe auf einem dunkelgrünen Fuß mit weißem Schirm.

Im hinteren Teil sind eine Ladentheke mit transparenten Schubladen, ein Schrank mit Kleidern und ein Buffet, das voll mit Vasen, Kaffeeservicen und Deko ist. Zwei junge Frauen sondieren die Kleiderständer und werden schnell fündig. „Probier ich mal“, sagt eine der beiden und zeigt eine eng geschnittene Lederjacke. „Die Kleider nehme ich ein paar ausgewählten Leuten ab“, erzählt die 46-Jährige. Es sind moderne darunter und Vintage.

Naturgemäß ändert sich das Aussehen der „Wohnung“ oft. Vor allem die Kleinmöbel wie Blumentischchen, Tische, Stühle und Lampen sind begehrt: „Sachen, die man sich unter den Arm klemmen kann und losmarschiert“, beschreibt es die Ulmerin, die digitale Medien studiert hat und an der Hochschule Ulm arbeitet. Für massive Möbel ist ohnehin kein Platz, allerdings übernimmt sie auch Rechercheaufträge – „wenn jemand was Bestimmtes sucht“.

Inzwischen greifen auch andere Ulmer Geschäftstreibende auf Petra Depfenharts Fundus zurück. So etwa das Café Swobsters in der Frauenstraße – ohnehin der Treff für Rockabillies sowie der Buchladen Aegis um die Ecke, den Rasmus Schöll erst jüngst übernommen und renoviert hat. Dort sind zwei Stehlampen mit Messingfuß und rundem Glasschirm zu bewundern, genau so wie ein eleganter Blumentopfhalter an der Wand.

Mit der Gestaltung des Schaufensters gibt sich Petra Depfenhart immer besonders Mühe. Es lohnt sich: „Viele zieht es deshalb in den Laden.“ Anfangs waren es meist Touristen, die ihre Neugier befriedigten und das „Konsumgut“ mit den vielfältigen, kleinen Geschäften in Berlin verglichen. Inzwischen sind aber auch die Ulmer auf den Geschmack gekommen und wagen einen Besuch. „Kaufzwang besteht ja nicht“, sagt Petra Depfenhart. „Man darf ungeniert stöbern.“

Ein Ulmer Kreativpool

Stöbern entfällt, wenn einem – wie jüngst einer 39-jährige Ulmerin – das Objekt der Begierde direkt ins Auge sticht. In dem Fall eine zartblaue Wäschetruhe aus den 60er Jahren. „In einem Superzustand“, schwärmt die Eigentümerin, die ihr einen Ehrenplatz im Schlafzimmer gegeben hat. Die Sachen hätten Suchtcharakter.

Zwischen all dem Vintage sieht man hier und da auch offensichtlich neu produzierte Sachen: Samtkleider etwa, Turnbeutel und beschichtete Wäschebeutel für nasse Badeanzüge. „Das ist alles von kleinen Ulmer Labels hergestellt“, sagt Petra Depfenhart, die „Konsumgut“ auch als Kreativpool betrachtet.

„Willste auch einen Kaffee? Ich hole gerade welchen.“ Eine junge Frau ist an der Ladentür aufgetaucht. Sie arbeitet im Tatoostudio gegenüber und macht eine Runde bei den Nachbarn. „Das finde ich an der Straße so nett“, sagt Petra Depfenhart, „dass man sich kennt und jemanden zum Schwatzen hat“.

Die junge Frau hat inzwischen eine Antwort erhalten. „Ich kann ihn kaufen“, sagt sie grinsend zu ihrer Freundin und klemmt sich den Tulpenhocker unter den Arm.