Eine Alternative will die AfD sein und sich vom alteingesessenen Parteienkartell abheben. Mit der Aufstellung ihrer Kandidatenliste für die Kommunalwahl Ende Mai ist das tatsächlich gelungen. Und zwar restlos in allerdings beschämender Art und Weise. Man kann nur hoffen, dass sich das Unvermögen der Partei bei der anstehenden Wahl nicht auch noch auszahlt.

Bemerkenswert ist aber weniger der rüde Umgangston innerhalb der Partei und das offen ausgetragene Hauen und Stechen, das in den vergangenen Wochen sichtbar wurde. Es geht vielmehr um die politische Botschaft, die in dem Konflikt steckt. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich der Ex-Nazi, wie er sich selber nennt, wirklich resozialisiert hat und geläutert ist. Zweifel sind allerdings angebracht, wenn ein ehemaliger NPD-Kämpfer als neue politische Heimat ausgerechnet die ausländerfeindliche und illiberale AfD wählt.

Diese Nominierung hat auch die Landes- und Bundespartei auf den Plan gerufen, was allein schon die Dimension des Vorgangs aufzeigt. Auch die Parteivorderen in Stuttgart und Berlin befürchten offenbar, dass sich um den Kandidaten Markus Mössle alte Geister versammeln, die die etwas Gemäßigteren in der Partei vertreiben wollen. Es scheint bisher nicht gelungen zu sein, wie die Ulmer AfD zeigt, in der ein harter Richtungskampf tobt.

