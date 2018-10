Pop Ein Finale ohne „Supergirl“

Neu-Ulm / Christoph Alexander Schmidberger

Auf dieses Konzert hatte er wirklich Bock: Rea Garvey zeigte sich bestens aufgelegt, als er den Deutschlandteil seiner „Neon“-Tour mit einem musikalisch starken, aber klangtechnisch schwachen Konzert in der Ratiopharm-Arena abschloss.

Für den 45-jährigen Wahl-Deutschen mit irischen Wurzeln hatte einst alles in Neu-Ulm und der Bodenseeregion angefangen. Zumindest verwies Garvey auf ein Fisherman’s Café in Neu-Ulm, meinte aber wohl eher die ehemalige Bar in Langenau (siehe unten). Gelebt hat er in Fleischwangen, dessen Menschen ihn, der damals kein Wort Deutsch sprach, herzlich aufnahmen. Legendär ist heute noch sein Inserat im „Stockacher Anzeiger“: „Sänger sucht Band für Platte und Tour“. Daraus wurde die Formation Reamonn, die mit „Supergirl“ ihren Durchbruch hatte. Seit deren Auflösung ist Garvey erfolgreich solo unterwegs, insbesondere seit er mehrmals als Juror für „The Voice of Germany“ auftrat.

Schlechte Abmischung

Dass die Arena in Neu-Ulm zwar gut, aber nicht ausgesprochen gut besucht war, mag am aktuellen Studioalbum „Neon“ liegen. Mit dem möchte der Softrocker clubtauglich werden, laute Gitarren sind da fehl am Platz. Von solchen Anbiederungsversuchen war in der Arena zum Glück nichts zu hören. Mit zwei E-Gitarren (darunter Simon Fürst aus Aalen, der seinen eigenen kleinen Fanclub dabei hatte), Bass, Schlagzeug und Keyboard machte Garvey unmissverständlich klar, wohin die Reise gehen sollte. Doch so spannend und energetisch sich die Band präsentierte, so wenig war davon zu hören. Bis zum Finale hin schien die Lautstärke immer mehr zuzunehmen, Klangnuancen gingen in einer übersteuerten, basslastigen Abmischung unter.

Musikalisch war alles top. Kein „Supergirl“, wenig vom neuen Album (die beiden Singles „Is it love“ und „Hometown“), dafür viele Klassiker wie „Can’t stand the silence“ oder „Wild Love“, die immer wieder zu packen wissen. „Would you like some irish music?,“ wollte Garvey wissen, bevor er die allenfalls dezent keltisch angehauchten „Can’t say no“ und „Oh my love“ intonierte.

Diese sparsamer instrumentierten Nummern sorgten denn auch wirklich zur Abwechslung mal für Wohlklang, genauso wie die gemeinsamen Auftritte mit Ryan Sheridan, einem Singer-Songwriter aus Irland. Der hatte mit einem hyperaktiven Drummer auf einer Extra-Bühne am anderen Ende der Arena als Anheizer genauso viel Applaus erhalten wie später Garvey bekommen sollte. Die beiden spielten eine umjubelte halbe Stunde lang ihren rhythmisch treibenden Neo-Folk, bis Garvey und Band unvermittelt auf der Hauptbühne mit einstimmten.

Später stieß der Star auf der kleinen Bühne dazu, wo die drei dann allein mit Sheridans aktueller Single „Stay Stay“ demonstrierten, wie überragend das Konzert in dieser Konstellation hätte sein können. Denn da stimmte auch der Klang.