Hauptbahnhof Ein Erschwernis nicht nur für Ältere

Ulm / swp

Rund 800 Meter lang ist derzeit die Strecke vom Steg über die Gleise bis in die Bahnhofshalle (wir berichteten). Der CDU-Fraktion im Ulmer Gemeinderat ist dieser durch die laufenden Baumaßnahmen verursachte Zustand ein Dorn im Auge. „Für Ältere und Menschen mit Behinderungen ist das ein großes Erschwernis“, schreibt die Fraktion in einem Antrag an OB Gunter Czisch.

Die Räte fordern die Stadtverwaltung dazu auf, ein besseres Wegekonzept einzuführen und die Beschilderung zu optimieren. Als Sofortmaßnahme beantragt die CDU, entlang des IC-Hotels eine Fußgängerverbindung vom Haupteingang des Bahnhofs bis zum Aufgang des Stegs einzurichten. Zudem sollen die Aufzüge zu beiden Seiten des Stegs durch je einen zweiten Aufzug entlastet und ein Direktausgang vom bayerischen Gleis auf den Bahnhofsvorplatz geschaffen werden.

Bereits vor einigen Wochen hatte sich SPD-Stadtrat Martin Rivoir mit einem ähnlichen Anliegen an die Bahn gewandt: Er forderte ebenfalls die Einrichtung eines Durchgangs südlich des IC-­Hotels zu den Bahngleisen.