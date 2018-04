Stadtplanung Ein Drittel für sozialen Wohnungsbau

Ulm / Bernd Rindle

Volker Jescheck hatte schon schwierigere Veranstaltungen. Im Gegensatz zu anderen Bügersprechstunden rund um ein städtebauliches Vorhaben lag am Eselsberg kein Ärger in der Luft. Und wenn es nach dem Stadtplaner geht, soll das auch so bleiben. Jedenfalls warb er angesichts des „wahrscheinlich letzten wirklich großen Projekts, das man am Eselsberg bauen kann“, für ein pflegliches Miteinander.

Dabei geht es um die Bebauung des knapp neun Hektar großen Kasernenareals, dem Zusammentreffen unterschiedlicher Akteure, Interessen und Befindlichkeiten. Letztlich sollen dort um den zentralen „Stadtteilplatz“ 900 Wohneinheiten für 2000 Menschen überwiegend als Geschosswohnungsbau entstehen. In dem Mischgebiet kommen sowohl Bauträger als auch private Bauherren zum Zug, rund ein Drittel als sozialer Wohnungsbau.

Um Zündstoff zu vermeiden hat die Stadt von Beginn an auf eine Einbindung der Bürgerschaft in die Planung gesetzt, auch „wenn nicht alles Freunde finden wird“. Gleichwohl soll auch hier Nachhaltigkeit obwalten: „Bei der gescheiten Bürgerbeteiligung sollte man auch bis zum Schluss mitdenken“ und „saubere Kompromisse finden“. Wobei mutmaßlich nicht alle Ideen umsetzbar sein werden.

Traum vom Discounter

Die erste Absage bekamen am Dienstag bereits jene, die sich für die Errichtung eines Aussichtsturms ausgesprochen hatten. Für ein derartiges Projekt werde die Stadt keine Mittel bereitstellen, winkte Volker Jescheck ab. Was nicht zwingend das Aus für derartige Bauphantasien bedeute – möglicherweise fänden sich ja private Geldgeber. An mangelndem Geld liege es jedenfalls nicht: „Es gibt in Ulm so viele Leute, die unheimlich reich sind.“

Allerdings auch viel mehr Menschen mit weit weniger Budget. Ihnen würde Jescheck in dem Viertel gerne unter die Arme greifen. Sein „Traum“ sei es, „dort einen Discountladen unterzubringen“. Idealerweise in der Nähe des Stifterwegs. Überhaupt müssten die dortigen Verhältnisse aufgewertet und verbessert werden. Ob man es dann auch so hinbekomme, „wie wir es möchten“, wollte er nicht versprechen.

Um zu dem bestmöglichen Ergebnis zu gelangen, soll jedenfalls nichts überstürzt werden. „Eine langsame Entwicklung tut dem Gebiet gut.“ Bis dort gewohnt, gearbeitet und auf der zentralen „Promenade“ flaniert werden kann, wird noch einige Zeit ins Land ziehen. Im Oktober wird mit der Erschließung begonnen, 2019 mit den ersten Hochbauarbeiten. In vier Jahren sollen die ersten 240 Wohneinheiten fertiggestellt sein.