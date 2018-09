Ehrenamt Ein Dankeschön für die Müllsammler

Ulm / Roland Schütter

Es ist fast eine verschworene Gemeinschaft, die sich seit zehn Jahren einmal im Jahr zum Fachsimpeln beim EBU-Patenfest trifft: Es ist die inzwischen auf 94 freiwillige Müllsammler angewachsene Schar Ehrenamtlicher, die mit blauen Säcken bewaffnet regelmäßig in der Stadt unterwegs sind, um die Konsumreste anderer zu entfernen.

Die Friedrichsau war dieses Mal das Ziel des Ausflugs, bei dem Simone Schmid von der Abteilung Grünflächen den mehr als 40 Anwesenden über die Geschichte des 3,6 Hektar großen Parks und die Anlage selbst berichtete. Etwa, dass diese früher „Gänshölzle“ hieß und ihren heutigen Namen dadurch bekam, dass König Friedrich der Stadt 2000 Gulden schenkte und diese ihm ein Andenken setzen wollte. Schmid: „In meinem Gebiet habe ich 7000 Bäume zu versorgen und die brauchen Pflege.“ Die aktuell sechs dort lebenden Biber haben ihre eigenen Ablenk-Futterplätze mit Ästen, damit sie nicht die Bäume annagen. Außerdem erfuhren die Müllpaten noch etwas über die Paten-Aktion „Stammbaum“ sowie den Baumlehrpfad.

Ausgeraubte Handtasche

Beim Essen in der „Hundskomödie“ freute sich Abfallberaterin Ute Seibt darüber, dass die Zahl der Freiwilligen von Jahr zu Jahr steigt. „Wir sind durch 15 neue Müllsammler auf die stolze Zahl von 94 gewachsen“, sagte die Frau, die seit zehn Jahren dieses Projekt mit sehr viel Engagement begleitet.

Im April 2019 jedoch wird sie in Altersteilzeit gehen und damit in ihrem Job, den sie seit 1990 ausübt, „eine große Lücke hinterlassen“, wie Lutz Schönbrodt feststellte. Der EBU-Abteilungsleiter Abfallwirtschaft und Stadtreinigung würdigte ihre Verdienste vor allen Ehrenamtlichen, die sie in der jetzigen Funktion 2019 nicht wiedersehen werden.

Auch den Freiwilligen sagte Schönbrodt ein Dankeschön dafür, dass sie zusammen mit den Hauptamtlichen die Stadt sauber halten und dafür ihre Zeit opfern. Die sich inzwischen gut kennenden Anwesenden tauschten sich aus und erzählten etwas über den ein oder anderen „besonderen Fund“. Das reichte vom offenen Tresor bis zur ausgeraubten Handtasche.