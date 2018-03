Meinung Kommentar zum Nuxit: Ein Beleg fürs Mia san mia?

Neu-Ulm / Edwin Rsuchitzka

Zum Nuxit-Antrag von CSU und PRO ein Kommentar von Edwin Ruschitzka.

Egal wie man zur Kreisfreiheit in Neu-Ulm steht, dieser CSU- und PRO-Antrag, die Stadt möge den Antrag bei der Staatsregierung sofort stellen, ist ein übler Schachzug und ein Schlag ins Kontor jener, die sich für einen Bürgerentscheid einsetzen.

Die an den Tag gelegte Eile ist mit nichts zu begründen und gewonnen ist auch nichts. Aber verloren geht ein Stück Demokratieverständnis bei all jenen, die sich mit dem Nuxit ernsthaft auseinandersetzen. Mag sein, dass den Befürwortern der Kreisfreiheit das Sammeln der Unterschriften missfällt. Möglicherweise haben sie auch Angst vor dem Ausgang eines Bürgerentscheids. Trotz der Werbekampagne sind Zweifel nicht ausgeräumt, fehlen weiter belastbare Zahlen. Was es dagegen zuhauf gibt, sind Absichtserklärungen und Mutmaßungen.

Die bayerische Verfassung sieht Bürgerbegehren ausdrücklich vor. Wenn der Stadtrat am 21. März dennoch den Antragsbeschluss fast, würde er das geradezu konterkarieren. Was sagt eigentlich die bayerische Abgeordnete Beate Merk dazu, die sich im Oktober kreisweit zur Wiederwahl stellt? Denken der OB, die CSU und PRO nicht an die Kommunalwahl 2020? War die Wahlbeteiligung vor vier Jahren mit wenig mehr als 30 Prozent nicht desaströs genug? Diese zur Schau gestellte Mia-san-mia-Politik könnte das verschlimmern.