Tourismus Ein anderer Blick auf Ulm

Yasemin Arpaci ist in Ulm geboren, ihre Eltern kamen in der 60er Jahren als Gastarbeiter aus der Türkei hierher. © Foto: Volkmar Könneke

Ulm / Ulrike Schleicher

Eine Stadtführung, die ausgerechnet den hässlichen Ulmer Hauptbahnhof mit einbezieht? Warum eigentlich nicht? Schließlich gehört er als Dreh- und Angelpunkt zur Geschichte der Stadt. Für viele, die in Ulm leben, hat der Bahnhof eine besondere Bedeutung.

Beispielsweise für die Familie von Yasemin Arpaci: „Meine Eltern sind in den 60ern dort aus der Türkei angekommen“, erzählt sie. So wie viele andere Gastarbeiter, die von deutschen Firmen damals angeworben wurden, um das Land nach dem Krieg wieder aufzubauen. Sonntags seien die Eltern zum Bahnhofskiosk gegangen, um sich türkische Zeitungen zu kaufen. „Die gab es nur dort.“ Auch Italiener, Spanier und Portugiesen fanden sich dort ein, um ihre Heimatzeitungen zu kaufen.

Die 43-jährige Ulmerin ist eine von rund 15 neuen, ehrenamtlichen Stadtführerinnen und Stadtführern, die seit Samstag und künftig jeden zweiten Samstag im Monat unter dem Motto „Unser Ulmer Weg“ interkulturelle Stadtspaziergänge gestalten. Thema der Touren, die vom Münster zum Hans- und Sophie-Platz, weiter zum Rathaus hinunter zur Donau zum Denkmal der Donauschwaben über das Fischerviertel zum Geburtshaus von Karl Kässböhrer und schließlich zum Weinhof führen, ist die Migration. „Also etwas, das Ulm und seine Bürger seit Jahrhunderten prägt“, wie Yasemin Arpaci in ihrer Schulung gelernt hat.

Authentische Zeitzeugen

Auch ihr Leben und das der anderen Stadtführer: Sie alle haben internationale Wurzeln und zeigen Ulm ihren Gästen aus einem eigenen Blickwinkel: „Sie sind authentische Zeitzeugen“, erklären die Leiterinnen des Projektes, Elsa Schröttle und Lia Altenhofen da Silva, bei der Begrüßung der zahlreichen Interessierten vor dem Stadthaus. Eine authentische Zeitzeugin ist auch die gebürtige US-Amerikanerin Dawn Richardson-Waessle, die die Gruppe zusammen mit Yasemin Arpaci führt.

„Im Ulmer Münster habe ich an Weihnachten immer mit dem amerikanischen Chor gesungen“, erzählt sie bei der ersten Station – dem Münster. Die selbstständige Sprachenlehrerin lebt seit 1975 hier, hat in Konstanz studiert, sich „in meinen schwäbischen Mann verliebt“ und ist geblieben. Mit ihren Erfahrungen schlägt sie den Bogen vom Bau der großen Kirche zur jüngeren Vergangenheit.

„Mir gefällt es, dass diese Führung so lebendig ist“, sagt Andrea, ein Italiener, der seit sechs Jahren bei Iveco in Ulm arbeitet. Über die Bauten in Ulm könne man auch im Internet etwas erfahren. Seine Partnerin, eine Russin, stimmt zu: „Es ist eine Führung mit Seele.“ Sie sind nicht die einzigen in der Gruppe, die das Angebot schätzen. Auch Julien Premont, ein Softwareentwickler aus Kanada, findet, dass er viel Neues und Interessantes hört. Immer wieder entstehen Gespräche zwischen den Führerinnen und den Zuhörern.

Viele haben etwas beizutragen: Entweder aus ihrem eigenen Leben oder Details über Ulm, die sie kennen. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Ulm, etwa, trägt etwas zum Thema Ulmer Münster bei. „Die Skulptur des Ulmer Spatzes hat eine Besonderheit“, erzählt Kushal Agrawal auf Englisch. Die Flügel seien die eines Adlers, habe ihm die Fremdenführerinnen erzählt.

Dawn Richardson-Waessle berichtet auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz von mutigen Menschen in Ulm: „Einer davon ist Albert Scheuringer, der in Ulm für die Verteilung von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich war.“ Viele hätten nicht gewollt, dass irgendeine Familie mit in die Wohnung zog. Einer davon sei ein Bäcker aus Illerrieden gewesen. „Er hat sich geweigert.“ Die Strafe: Scheuringer habe ihn in die Wilhelmsburg gebracht. Dort sah der Bäcker das Elend der Menschen und wurde geläutert.

Manchmal stocken die beiden Stadtführerinnen – noch sitzt das in der Schulung erlernte Wissen nicht hundertprozentig. Aber um Perfektion geht es gar nicht. Viel interessanter sind die zahlreichen Parallelen und Verbindungen zu Ulm, die alle gemeinsam entdecken.