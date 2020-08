Das Auto und sein Besitzer strahlen um die Wette. Der blank gewienert 95 Jahre alte Steiger-Wagen rollt auf das Gelände des Alten Röhrenwerks in Söflingen, der 52-jährige in schwarzes Leder gekleidete Michael Schick am Steuer. Dort, wo heute mehrere Firmen ihr Domizil haben, war 1925 die Karosse...