Anerkennung für Feuerwehren Ehrung: Conrad Dietrich Magirus Award für Feuerwehrleute

Ulm / Henri Gallbronner

Es könnte wohl keinen besseren Tag für einen Feuerwehr-Preis geben, als den Rußigen Freitag: Zum sechsten Mal ist im CCU der Condrad Dietrich Magirus Award verliehen worden. In der Kategorie „Internationales Feuerwehrteam des Jahres“ wurde die Feuerwehreinheit der Militärpolizei der brasilianischen Großstadt São Paulo ausgezeichnet. In der nationalen Kategorie setzte sich die Freiwillige Feuerwehr Treuenbrietzen aus Brandenburg durch. Den Sonderpreis für soziales Engagement bekam die Freiwillige Feuerwehr aus dem thüringischen Waltershausen.

Anerkennung für die Feuerwehrleute und ihre Arbeit: Das ist laut Magirus-Geschäftsführer Marc Diening das Ziel des Preises, der im Rahmen einer großen Galaveranstaltung verliehen wurde. Mehr als 600 Feuerwehrleute aus aller Welt waren ins Ulmer Congress Centrum gekommen, um zu erfahren, wer die goldenen Trophäen, die bewusst ähnlich wie die in der Vorwoche in Los Angeles verliehenen Oscars gestaltet sind, erhält.

Ausgeprägtes Sicherheitsgefühl

Es gebe in der Bevölkerung ein ausgeprägtes Sicherheitsgefühl, sagte Diening. Das spreche einerseits für die gute Arbeit der Feuerwehrleute, andererseits würde immer wieder auch die Notwendigkeit des Feuerwehrwesens an sich infrage gestellt. Diening ist sich jedoch sicher, dass die Arbeit der Feuerwehr auch in Zukunft wichtig sein wird: „Es wird Sie brauchen“, sagte er an die Feuerwehrleute gerichtet.

Beispiele für hervorragende Feuerwehrarbeit gab es zur Genüge während der Preisverleihung: Die Feuerwehr aus São Paulo wurde für ihren Einsatz an einem brennenden Hochhaus ausgezeichnet. Besonders schwierig: Das 25-stöckige Gebäude wurde von Hausbesetzern bewohnt, daher wussten die Einsatzkräfte nicht, wie viele Personen sich genau in dem Haus befanden. Dennoch gelang es den Feuerwehrleuten, mehrere der Eingeschlossenen zu retten. Dann jedoch stürzte das Hochhaus in sich zusammen. Ein Feuerwehrmann hatte schon die Hand nach einem der Opfer ausgestreckt, als das Unglück geschah.

„Da möchte man nicht tauschen“, sagte Marcel Kraft, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Treuenbrietzen. „Was die Kameraden international leisten, ist wirklich hervorragend“, findet er. Die Brandenburger bekamen ihren Preis für die Bekämpfung des größten Waldbrandes in der Geschichte des Bundeslandes. Von 30 Hektar hatte Moderator Fero Andersen bei der Vorstellung der Finalisten gesprochen, wurde jedoch von Feuerwehrfrau Anja Schmollack berichtigt: Rund 500 Hektar groß war die Fläche, auf der der Brand wütete, dessen Rauchschwaden bis nach Berlin zogen.

Beteiligt war nicht nur die Feuerwehr aus Treuenbrietzen, sondern auch andere Wehren, das THW, die Polizei und sogar die Bundeswehr. Die schwierigste Aufgabe sei es gewesen, „die Chaosphase zu beherrschen“, sagte Kraft. Zunächst war man auch nicht von einem solchen Ausmaß ausgegangen, sodass erst Verstärkung gerufen werden musste. Koordiniert wurden die Einsatzkräfte aus einem extra angeforderten Einsatzleitwagen, in dem speziell geschulte Vertreter aller Feuerwehren saßen.

Zunächst habe es gegolten, „das Schlimmste zu verhindern“, also das Feuer von den umliegenden Ortschaften fernzuhalten. Erst in einem zweiten Schritt habe man dann den Brand an sich bekämpfen können. Eine Woche hat der Einsatz gedauert, währenddessen haben die Feuerwehrleute ihre Familien kaum gesehen.

Ein paar Tage werden sie auch dank des Magirus-Awards weg von Zuhause sein: Als Gewinner darf das Feuerwehr-Team des Jahres nämlich das Fire-Department von New York City besuchen, die größte Feuerwehr der Welt.

Ehrenamtlicher Einsatz

Preise gab es am Freitag nicht nur für spektakuläre Einsätze, sondern auch für ehrenamtliches Engagement abseits von Brandherden und Unfallorten. Die Feuerwehr Waltershausen organisierte einen 100-Kilometer-Spendenlauf. Die Strecke legten die Feuerwehrleute nicht etwa in Laufklamotten zurück, sondern in voller Feuerwehrmontur. Das Geld spendeten sie an Paulinchen e.V., einen Verein, der sich um Kinder mit Brandverletzungen kümmert.

Der Lauf ist für die Thüringer jedoch keine einmalige Sache geblieben: Vor kurzem spielten die Feuerwehrleute gegen den örtlichen Eishockeyverein und ein 200-Kilometer-Lauf ist bereits in Planung – alles natürlich wieder in Einsatzkleidung.