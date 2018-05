Soziales Ehrenamt wird gefördert

Ulm/Ehingen / cst

Knapp 50 000 Euro aus dem Landesprogramm „Integration durch bürgerschaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ fließen in Projekte aus Ulm und Ehingen. Damit stärkt das Land das ehrenamtliche Engagement in der Flüchtlingshilfe. 30 000 Euro erhält die Stadt Ulm für das so genannte Teilhabe- und Beteiligungsprojekt. Mit 18 700 Euro fördert die Landesregierung das Projekt „Wir entdecken Lieblings(w)orte“ der Stadt Ehingen. „Die Integration kann nur mit dem ehrenamtlichen Engagement der Bürgerschaft gelingen. Daher bin ich froh darüber, dass dieser großartige Einsatz auch finanziell unterstützt wird“, sagte dazu der Wahlkreisabgeordnete des Alb-Donau-Kreises, MdL Manuel Hagel. Insgesamt fließen 1,6 Millionen Euro aus dem Landesprogramm in 73 Projekte der Kommunen, Landkreise, Vereine und Initiativen.