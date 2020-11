Fragt man Elena Flügel, was ihre prägendste Erinnerung an das Jahr 2015 ist, zögert sie nicht lange. „Betten aufbauen“, sagt sie und lacht. 2015, das war das Jahr, in dem die heute 29-Jährige angefangen hat, sich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren. Auf 1500 Asylsuchende stieg die Zahl in...