Verdienstvoll ist im Fall von Ivo Sauter ein kleines Wort: Im Hauptberuf war er mehr als 30 Jahre lang Musiklehrer am Hans-und-Sophie-Scholl-Gymnasium. Noch länger, mehr als 40 Jahre lang, prägte er als Kirchenmusiker das Musikleben in Ulm, vor allem als Organist und Chorleiter an der Wengenkirche...