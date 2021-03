Ein 60-jähriger Iraker soll seine eigene Tochter am 4. September in Ehingen mit einem Messer in der Nähe des Bahnhofs fast getötet haben. Der Prozess gegen den Flüchtling hat am 22. Februar begonnen. Überraschend und gegen den ausdrücklichen Rat seines Verteidigers Thorsten Storp hat der Angek...