Berghülen-Bühlenhausen Edeka schließt Ende März das Albi-Werk

Berghülen-Bühlenhausen / Joachim Striebel

Edeka schließt Ende März 2019 das Albi-Werk in Berghülen-Bühlenhausen.

Das ist den 70 Mitarbeitern bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt worden. Erst zum Jahreswechsel hatte Edeka den damals vor der Insolvenz stehenden schwäbischen Fruchtsafthersteller übernommen. „Die intensive Prüfung aller Möglichkeiten in den letzten zwölf Monaten hat ergeben, dass sich der Betrieb des Standorts nicht wirtschaftlich aufrechterhalten lässt“, schreibt die Edeka-Zentrale in Hamburg in einer Mitteilung. Mit dem Betriebsrat laufen Gespräche über einen Sozialplan und einen Interessenausgleich. Laut Gernot Kasel von der Edeka-Pressestelle werden Beschäftigungsmöglichkeiten in anderen Gesellschaften des Edeka-Verbunds geprüft, ebenso die Möglichkeit einer Transfergesellschaft. Edeka füllt mit seinem Unternehmen „Sonnländer“ Fruchtsäfte ab in Rötha bei Leipzig und in Rostock. In Rostock gibt es, wie auch in Bühlenhausen, Abfüllanlagen für Weichverpackungen. Die Produktion soll von Januar an schrittweise nach Rostock verlagert werden. Die Marke Albi bleibt laut Kasel erhalten. Für Kenner der Branche kommt das Aus in Bühlenhausen nicht unerwartet. Schon vor der Übernahme durch Edeka war die Produktion bei Albi eingebrochen. Und danach wollten bisherige Abnehmer keine Säfte im Regal stehen haben, die vom Konkurrenten Edeka abgefüllt wurden. Edeka habe es vor allem auf die gut eingeführte Marke Albi abgesehen gehabt, meint ein Branchenkenner.

