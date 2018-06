Müllabfuhr EBU greifen durch - was darf in den Gelben Sack?

EBU greifen durch - was darf in den Gelben Sack?

Ulm / Rebecca Jacob

Die EBU heben den Zeigefinger: In Zukunft sollen falsch befüllte Gelbe Säcke nicht mehr mitgenommen werden.

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU) heben den Zeigefinger: In einer Mitteilung gab die städtische Müllabfuhr am Dienstag bekannt, dass „nur noch Verpackungen in Gelben Säcken oder in Gelben Tonnen mitgenommen“ werden. Andersfarbige Säcke würden stehen gelassen und mit einem Aufkleber versehen.

Wer seine Verpackungen in einem Sack entsorgt, der nicht gelb und transparent ist, bekommt in Zukunft diesen Aufkleber zu sehen. © Foto: EBU

Auch falsch befüllte Säcke würden künftig „vermehrt“ stehen gelassen, teilen die EBU weiter mit. Wer sich nicht an die Vorgaben hält, bekommt ebenfalls einen Aufkleber auf den Müllsack.

Nicht alles darf in den Gelben Sack: Wer falsch befüllt, bekommt einen Aufkleber und muss den Müll neu sortieren. © Foto: EBU

Anlass für das Vorgehen der Abfuhrfirma seien „größere Mengen an Rest- und Biomüll“ in den Gelben Säcken.

Was darf in den Gelben Sack?

Der Gelbe Sack ist ausschließlich für sogenannte „Leichtverpackungen“ oder „Verkaufsverpackungen“ bestimmt. Dazu gehören:

Aluminiumdosen und -folien

Farbeimer (leer)

Flaschen und Folien aus Kunststoff

Joghurtbecher

Kaffeeverpackungen

Kronkorken

Verpackungen von Milchprodukten (solange sie nicht aus Glas sind)

Styropor

Tuben

Weißblechdosen

Verbundverpackungen (d.h. die Verpackung besteht aus verschiedenen Materialien, etwa Saftkartons)

Die Verpackungen müssen außerdem leer sein, spülen muss man den Müll jedoch nicht.

Nicht hinein gehören hingegen:

Glas

Papierverpackungen

Windeln

Zigarettenschachteln und -kippen

Kleidung

Essensreste

Wo gibt es Gelbe Säcke?

Die Abholung der Gelben Säcke ist übrigens nicht Sache der EBU. Dafür ist die privatwirtschaftliche Firma Remondis Süd zuständig. Diese verteilt zum Jahreswechsel eine Grundbedarf an Säcken an alle Haushalte.

Aber auch bei den EBU in der Ulmer Wichernstraße 10, im Servicecenter Neue Mitte, in den Ortsverwaltungen und auf den Recyclinghöfen bekommt man Gelbe Säcke - allerdings immer nur eine Rolle auf einmal.

Bei Reklamationen oder einem größeren Bedarf an Gelben Säcken kann man sich an die kostenfreie Servicenummer (0800) 122 32 55 wenden.