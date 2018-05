Meinung Kommentar zur Debatte über die Sicherheit

Ulm / Hans-Uli Mayer

Ulm ist ebenso sicher wie sauber, meint Hans-Uli Mayer. Schärfere Maßnahmen und Regeln hält er deshalb nicht für notwendig.

Der bisweilen große Unterschied zwischen der objektiven Bedrohungslage und dem subjektiven Sicherheitsempfinden der Menschen ist nicht neu – und doch so schwer zu erklären. Gemessen an der polizeilichen Kriminalstatistik leben wir trotz des Flüchtlingszustroms von 2015 in so sicheren Zeiten wie lange nicht. In der Region herrscht nahezu Vollbeschäftigung. Und doch sind viele Menschen verunsichert oder sogar verängstigt, ohne, dass es dafür objektive Gründe gibt.

Sicherheit hat aber viel mit Gerechtigkeit zu tun und auch mit Ordnung – was für viele Menschen wiederum bedeutet, das alles so bleiben soll, wie es ist. Aber die Welt ändert sich. Das ist nicht nur unsicheren weltpolitischen Lage geschuldet und den grundlegenden Veränderungen des täglichen Lebens durch die digitale Revolution. Diese Entwicklung zeigt sich auch im beschaulichen Ulm, das gewollt und notwendigerweise vielfältiger wird, bunter und internationaler. Natürlich auch ein wenig fremder, bezieht man die wenigen hundert Flüchtlinge ein, die seit 2015 an die Donau gekommen sind.

Wenn das Sicherheitsgefühl der Menschen aber nicht direkt an die Sicherheitslage gekoppelt ist, macht es auch wenig Sinn immer wieder über schärfere Regeln und Gesetze nachzudenken. Allein dieses auch im Ulmer Gemeinderat verbreitete Mantra, macht die Stadt nicht sicherer, sondern trägt allenfalls zur Verunsicherung der Menschen bei. Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht.

Zu loben ist in diesem Zusammenhang Erik Wischmann von der FDP, der sich dem Wettbewerb von CDU und FWG widersetzt, mit großer Sorgenmiene mehr Sicherheit zu beschwören und Dinge einzufordern, von denen Stadt und Polizei seit Jahren abraten – wie beispielsweise mehr Videoüberwachung, der Einführung eines freiwilligen Polizeidienstes oder punktueller Alkoholverbote.

Beim Thema Sicherheit verhält es sich ähnlich wie beim Fußball oder der allgemeinen Lehrerschelte: Jeder glaubt mitreden zu können. Natürlich darf auch jeder mitreden, nur hilft es leider oft wenig bei diesem komplexen Thema. So sicher Ulm ist, so sauber ist es auch bei aller unterschiedlicher Gewichtung.

Den Damen und Herren des Gemeinderats bleibt deshalb nur zu wünschen, dass sich der ein oder die andere neuen Themen zuwendet, als immer wieder dieselben Stereotypen zu bemühen.