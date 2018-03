Aktion Earth Hour auch in Ulm und Neu-Ulm

Ulm/Neu-Ulm / swp

Die „Earth Hour“ ist eine weltweite Aktion der weltweiten Umweltorganisation WWF, um ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Seit 2007 gehen am 24. März die Lichter für eine Stunde aus. Am kommenden Samstag beteiligen sich die Städte Ulm und Neu-Ulm daran und beleuchten von 20.30 bis 21.30 Uhr einige öffentliche Gebäude nicht: Münster, Rathaus, Schwörhaus, Service Center der SWU und Sparkasse in Ulm, Wasserturm und Denkmal am Schwal in Neu-Ulm.

Die Doppelstadt nimmt zum sechsten Mal an der Kampagne teil, wie es in einer Mitteilung heißt. In diesem Jahr wollen sich 323 deutsche Städte daran beteiligen, unter anderem werden das Brandenburger Tor und der Kölner Dom 60 Minuten lang nicht beleuchtet. Weltweit sind es mehr als 7000 Städte in 184 Ländern.

Auch Privatleute können mitmachen und während der Stunde ihre Lichter ausknipsen. Mehr Infos unter www.earthhour.org