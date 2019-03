Im Verfahren wegen der Brandstiftung an einer Ulmer Moschee hatte vor dem Landgericht die Verteidigung das Wort.

„Wir sollten die Moschee im Dorf lassen!“ Was Manfred Gnjidic am Ende seines Plädoyers sagte, war ein Appell an die Richter, bei ihrer Urteilsfindung Augenmaß walten zu lassen. Damit gab er auch die Haltung seiner fünf Kollegen wieder, die im Verfahren vor dem Landgericht Ulm zum Teil harsche Kritik an der Staatsanwaltschaft übten.

Zwei der sechs angeklagten Syrer mit kurdischen Wurzeln im Alter zwischen 18 und 27 Jahren hatten in der Nacht des 19. März 2018 drei aus Bierflaschen hergestellte Molotow-Cocktails auf ein Gebäude in der Schillerstraße geworfen. In diesem befindet sich neben einem türkischen Laden eine Moschee der türkischen Religionsgemeinschaft Milli Görüs. Entstanden war geringer Sachschaden: Zwei verbrannte Obstkörbe und eine verrußte Wand.

Staatsanwaltschaft spricht von Mord

Da aber auch acht Menschen in ihren Wohnungen schliefen, wertete die Staatsanwaltschaft den Anschlag als versuchten Mord. An diesem Vorwurf hielt sie auch nach der Beweisaufnahme fest und forderte unter anderem eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und drei Monaten, was Verteidiger Michael Lepp als „völlig überzogen“ bezeichnete.

Die Tat sei nicht mehr gewesen, als eine entgleiste Protestaktion emotional aufgewühlter junger Menschen, die sich vor dem Hintergrund des völkerrechtswidrigen Einmarschs türkischer Truppen in die nordsyrische Stadt Afrin zu einer Dummheit haben hinreißen lassen. Sie hätten spontan ein Zeichen gegen ein türkisches Symbol setzen wollen. Dass Menschen in dem Haus wohnten, hätten sie nicht gewusst, auch an den alten Klingelschildern sei dies nicht erkennbar gewesen.

Wie der Gutachter des Landeskriminalamts festgestellt hatte, hätten die dilettantisch selbstgebastelten Molotow-Cocktails keinen Brand zu entfachen können. Abgesehen davon, dass keiner ins Hausinnere gelangt war: Drei seien abgeprallt, drei gar nicht geworfen worden. Der psychischen Belastung der sechs Angeklagten, die alle traumatische Kriegserfahrungen hinter sich haben, sei nicht hinterfragt worden, kritisierte Manfred Gnjidic. Mit einer zweistündigen Exploration und „blöden Intelligenztests“ könne das nicht abgehandelt werden. „Und was gar nicht geht, ist das Nichtbeachten eines posttraumatischen Belastungssyndroms“, sagte er, der seinen Mandanten als vermindert schuldfähig bezeichnete.

