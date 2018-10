SSV Ulm 1846 Fußball Duelle gegen die Spatzen: Zuletzt nichts zu holen für die Fortuna

Ulm / Pascal Tonnemacher

Fast zwanzig Jahre ist es mittlerweile her, dass der SSV Ulm 1846 Fußball zuletzt auf Fortuna Düsseldorf traf. Das war 1999, für die Spatzen das erste Jahr in der Zweiten Bundesliga, das in dem sensationellen Durchmarsch in die Bundesliga und dem DFB-Pokal-Achtelfinale gipfelte. Gegner damals wie heute in der zweiten Runde: die Fortuna aus Düsseldorf. Das letzte Duell der beiden Teams endete 2:0 für die Ulmer.

Die Punkte in den beiden Spielen in der Zweitligasaison 1998/1999 gingen zuvor jeweils an die Ulmer (4:2 und 3:1), die Fortuna stieg am Ende als Tabellenletzter ab. Gute Erinnerungen für die Spatzen also – zumindest was die letzten drei Duelle betrifft.

Insgesamt ausgeglichene Statistik

Die Gesamtbilanz ist nämlich ausgeglichen: Ende der 1980er-Jahre trafen die Spatzen ebenfalls in der zweiten Liga und im DFB-Pokal auf die Fortuna. Und damals war die Ausbeute ernüchternd: drei Spiele, drei Niederlagen, 0:8 Tore.

In bislang sechs Spielen konnten sich in der Historie also jeweils drei Mal die Spatzen und drei Mal die Düsseldorfer den Sieg sichern. In der Torbilanz liegt die Fortuna mit 11:9 Toren knapp vorne.

Die Vorzeichen für das Pokalduell am 30. Oktober stehen – bis auf den deutlichen Klassenunterschied – auffällig ähnlich wie 1999: Die Fortuna schwächelt, ist aktuell Tabellenletzter. Die Spatzen stehen auf Platz vier. Pokalsensation reloaded?