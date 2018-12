Übernahme DRS kauft Hamburger Superdata

Ulm / swp

Die DRS Deutsche Retail Services AG mit Sitz in Ulm und Hamburg übernimmt zum 1. Januar 2019 die Superdata GmbH aus Hamburg und ist damit weiter auf Wachstumskurs. Mit 40 Mitarbeitern berät und realisiert DRS mittelständische Unternehmen zu Softwarelösungen im Online- und Großhandel. Das Unternehmen übernimmt die Einführung und den Betrieb von vernetzten Lösungen mit Kassensystemen, Warenwirtschaft und Onlineshops, die etwa bei der Drogeriekette Müller im Einsatz sind.

Die 1986 gegründete Firma Superdata stellt Warenwirtschafts- und Kassenlösungen her. Das Hamburger System sei mit über 7000 Installationen in mehr als 80 teils international agierenden Handelsunternehmen eines der führenden und am meisten verbreiteten Warenwirtschaftssysteme in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Zusammenschluss mit Superdata sei ein konsequenter Schritt und werte den Standort Hamburg massiv auf, begründet DRS-Vorstand Uli Schäfer den Kauf. Auch der Stammsitz in Ulm werde weiter ausgebaut. Sich ändernde Handelslandschaften und Händlerstrukturen stelle sowohl Händler als auch IT-Dienstleister vor neue Herausforderungen.

Mit der Übernahme würden die Kompetenzen beider Unternehmen gebündelt, um Kunden Dienstleistungen und Softwarelösungen aus einer Hand zu bieten, wird DRS-Vorstand Andreas Nebel zitiert: „Wir freuen uns sehr über diesen strategischen Zusammenschluss mit einem so renommierten und kompetenten Partner.“