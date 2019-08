Am Sonntag haben Drohnen-Piloten ihr Können bei einem rennen im Gleis 44 in Ulm unter Beweis gestellt.

Dank vieler fleißiger Helfer aus der Ulmer Dronen-Szene hat Alex Schlund am Sonntag ein DrohnenRennen im Gleis 44 in Ulm veranstaltet. Dabei gingen die Piloten mit "fpv Tiny Whoops" an den Start – etwa 25 Gramm leichten Micro-Dronen mit einer winzigen Kamera. Diese zeichnen kein Video auf, sondern übertragen das Bild zu den Piloten. Die fliegen also nur nach Sicht („fpv“ steht dabei für „flight per view“). Und zwar, als säßen sie selbst im Cockpit.

Youtube

Für das Event war durch das halbe Gleis 44 eine bunt leuchtende Rennstecke mit runden LED-Toren aufgebaut. Es waren viel mehr Besucher und Piloten da, als erwartet – teilweise kamen Teilnehmer aus Heilbronn, Karlsruhe und Füssen. Durch den gleichzeitig stattfindenden Street-Food Markt waren alle bestens versorgt.

