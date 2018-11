Hilfe DRK bekommt hohe Spende von Otto-Kässbohrer-Straße

Ulm / swp

Mit rund 56 000 Euro Zuschuss hat die Otto-Kässbohrer-Stiftung dafür gesorgt, dass der DRK-Kreisverband Ulm seinen Fuhrpark für den Behinderten-Fahrdienst auf Vordermann bringen kann. Das Rote Kreuz besetzt die Autos mit Fahrer und Beifahrer. Denn oft müssen Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Gehbehinderung Treppen hinauf- oder hinuntergetragen werden. Dadurch entstehen Mehrkosten, wofür die Krankenkassen nicht aufkämen, sagte Claudia Steinhauer, Leiterin der Abteilung Soziale Dienste beim DRK-Kreisverband. „Daher sind wir auf Spenden angewiesen und dankbar dafür, in der Kässbohrer-Stiftung einen verlässlichen Partner zu haben.“

Die Stiftung wurde 1989 gegründet, um behinderten Menschen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Während damals vor allem Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen im Fokus gestanden hätten, habe sich der Blick inzwischen erweitert auf ältere Menschen und Menschen mit psychischen Problemen, erläuterte Dr. Götz Hartung, von Beginn an Mitglied im Stiftungsrat. Der lege Wert darauf, dass die unterstützten Einrichtungen stets die Hälfte der bezuschussten Kosten selbst tragen. „Für viele Ältere und Kranke ist der Fahrdienst die einzige Möglichkeit, einmal aus dem Haus und zum Beispiel in die Stadt zu kommen“, sagte Chris Schulte. Er habe in seinem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) als Fahrer beim DRK viel Einsamkeit und Armut gesehen, aber auch viel Dankbarkeit erlebt.

Im vergangenen Jahr legten die fünf Fahrdienst-Autos und Rollitaxis des DRK-Kreisverbands rund 18 000 Fahrten und 284 000 Kilometer zurück, berichtete Claudia Steinhauer. Mit dem Geld aus der Stiftung konnten zwei Fahrzeuge angeschafft werden, ein drittes sei bestellt. Symbolisch überreichte Götz Hartung einen Schlüssel an Ronja Kemmer, Präsidentin des DRK-Kreisverbands.