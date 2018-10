Industrie Dritter Standort im Donautal

Next

Frank König

Mit seinem dritten Produktionswerk im Industriegebiet Donautal hat der Hersteller von Produkten zum Bodenverlegen Uzin im wahrsten Sinne des Wortes ein Highlight geschaffen.

Der Mischturm für die Pulvermassen im Heuweg ist mit 34 Metern Höhe der höchste in der börsennotierten Firmengruppe, berichteten die Vorstände Julian und Philipp Utz bei der Eröffnung am Samstag. Das Werk wurde in rund eineinhalb Jahren eigens für die Tochterfirma Codex erstellt, die im wesentlichen Fliesenkleber produziert. Codex-Geschäftsführer Mario Meuler blickte im Festzelt vor etwa 400 Festgästen auf die komplexe Bauphase mit Pfahlgründung zurück, bei der auch eine unerwartet aufgetauchte, kritische Stromtrasse verlegt musste. Meuler bezifferte die Investitionssumme mit 20 Millionen Euro. Sowohl Aufsichsratsvorsitzender Werner Utz als auch der damalige Vorstandschef Thomas Müllerschön, der ebenfalls zum Festakt ins Donautal kam, hatten grünes Licht gegeben.

„Der Turm muss strahlen“

Für die Architekten erläuterte Axel Nething die Herangehensweise an das nicht alltägliche Projekt: „Ein Werk für Trockenmörtel klang anfangs trocken.“ Dann aber seien auch moderne Büros mit Kommunikationszonen sowie Labors entstanden. Der Siloturm wird in Szene gesetzt: „Der Mischturm musste strahlen.“

Julian Utz sagte, das Traditionsunternehmen habe die 1969 gestartete Sparte für Fliesenprodukte nach dem Börsengang 1997 etwas vernachlässigt, um sich auf die Kernprodukte wie Spachtelmassen und Klebstoffe zu konzentrieren. Auch hätten sich Fliesenkleber vor dem Hintergrund der Internationalisierung als sehr aufwendig im Transport herausgestellt. Dann jedoch habe man 2007 mit dem „Abenteuer Codex“ begonnen – damals mit 15 Mitarbeitern, heute sind es 75. Die Marke solle vor allem die Meister unter den Fliesenlegern ansprechen.

Uzin verkauft seine Produkte überhaupt nur an das Fachhandwerk, nicht über Baumärkte. So befanden sich auch wichtige Kunden unter dem Festpublikum. Sie erfuhren interessante Details. So gibt es im Mischturm insgesamt 20 Großsilos, die je nach Lage bei den Rohstoffen auch alternative Materialien zulassen.