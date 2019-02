Unternehmen Dritter Finanzinvestor in Folge

Frank König

Eines der am meisten beachteten und wachstumsstärksten Unternehmen in Ulm, der Hersteller von Software für Logistikanwendungen Transporeon, hat einen neuen Mehrheitseigentümer: den Finanzinvestor Hg Capital mit Sitz in London und Büro in München.

Es handelt sich nach Riverside und TPG Capital bereits um den dritten Investor aus dieser Branche, die nur ein einziges Ziel verfolgt: beim Wiederverkauf der Beteiligung einen möglichst hohen Gewinn zu erzielen.

Mitgründer Marc-Oliver Simon sieht den Einstieg von Hg in einer Mitteilung positiv: Man wolle mit dem auf Softwareunternehmen spezialisierten Investor die „Marktführerschaft weiter ausbauen“. Es gehe darum, die Transportlogistik verstärkt zu digitalisieren. Seitens Hg erklärt Stefan Magnolis: Man sehe für diese einzigartige Logistikplattform „erhebliches weiteres organisches Wachstumspotenzial“.

Aus Sicht von Transporeon führen die häufigen Besitzerwechsel nicht zur Verunsicherung bei den 600 Mitarbeitern, davon 300 in Ulm. Wie die Firma auf Nachfrage erklärte, gehe es für Hg nicht um Kostensenkungen, sondern um „eine Unterstützung der weiteren Expansion“.

Die übliche Vorgehensweise der Finanzinvestoren – immer wieder auch als „Heuschrecken“ bezeichnet – dürfte freilich im Falle Transporeon ebenfalls zur Anwendung kommen.

Hohe Abschreibungen

So werden die Kredite, mit denen die Investoren die Übernahme über ihre Fonds hinaus co-finanzieren, in das gekaufte Unternehmen verlagert. Die gekauften Firmen müssen ihre Übernahme somit selber mitfinanzieren, was allerdings steuerliche Vorteile hat. Die Investoren haben zudem Zugriff auf das Kapital der erworbenen Gesellschaft, aus dem sie sich bedienen können. Ein Firmensprecher verneinte jedoch, dass dies bei Transporeon geschieht.

Die tiefrote Handelsbilanz aus 2017 mit einem Bilanzverlust von rund 53 Millionen Euro zeichnet demnach kein wirkliches Bild der Ertragskraft, sondern sei von hohen, nicht ausgabe-wirksamen Abschreibungen geprägt.

„Keine Entscheidung“

Der Umsatz 2017 in amtlichen Pflichtveröffentlichtungen: etwa 63 Millionen Euro. Transporeon selber nennt die Zahl nicht. Wie es aber heißt, wurde der Umsatz seit der Übernahme durch TPG 2016 um die Hälfte gesteigert. 2018 sei erneut ein zweistelliges Wachstum erzielt worden. Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft ist den Angaben zufolge auch deshalb sehr hoch – was das Interesse der Investoren erklärt. Hauptkostenfaktor bei der Softwareproduktion ist das Personal, hier mit 52 Prozent Kostenanteil. Es gibt noch Spielraum: Transporeon sucht neue Mitarbeiter.

Somit war in Kooperation mit dem Ulmer Rathaus, wie berichtet, ein neuer Standort am Safranberg ins Auge gefasst worden. Dort entsteht sonst vor allem Wohnbau. Transporeon will die auf fünf Gebäude rund ums „Stadtregal“ verteilten Mitarbeiter zusammenführen. Allerdings ist durch den neuen Investor noch „keine endgültige Entscheidung“ für den Neubau gefallen, teilt Transporeon mit. Man verfolge aber weiter das Ziel, die Belegschaft bis 2021 an einem einzigen Standort zusammenzulegen.