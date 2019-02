Polizeieinsatz Neu-Ulm: Dreijähriger im Donaubad vermisst

Neu-Ulm / swp

Ein dreijähriges Kind ist am Samstag von seinen Eltern im Donaubad in Neu-Ulm vermisst worden. Die Polizei war im Einsatz.

Ein verschwundenes Kleinkind hat am Samstagnachmittag im Donaubad seinen Eltern einen riesigen Schrecken eingejagt und für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Die Familie wollte das Bad gegen 16.30 Uhr verlassen, die Eltern verloren den Dreijährigen jedoch aus den Augen. Als sie sich nach ihm umschauten, war er verschwunden. Die Eltern befürchteten, dass das Kind unbeobachtet zurück ins Bad gelaufen war. Die 35-jährige Mutter alarmierte über den Notruf die Polizeiinspektion Neu-Ulm und meldete ihren Sohn als vermisst. Sofort rückten mehrere Streifenbesatzungen aus, weil zu befürchten war, dass dem unbeaufsichtigten Jungen im Bad etwas zustoßen könnte, er beispielsweise in eines der Becken fiel.

Es dauerte jedoch nicht lang, bis die Polizei den Dreijährigen wohlbehalten und friedlich schlafend in einer der Umkleidekabinen entdeckte. Der Bub war offenbar vom vorangegangenen Badespaß müde geworden, hatte sich in der Kabine hingelegt und war sogleich eingeschlafen. „Den völlig aufgelösten Eltern fiel ein Stein vom Herzen“, berichtet die Neu-Ulmer Polizei. Eltern und Kind konnten jedenfalls wieder zusammengeführt werden, die Familie trat gemeinsam die Heimfahrt an.

