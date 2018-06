Klinikum Drei Millionen Euro für die Pflege

Ulm / swp

Drei Millionen Euro für bis zu 50 Vollzeitstellen in der Pflege – in seiner Sitzung am Mittwoch hat der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Ulm dem Vorschlag des Vorstands zugestimmt, zusätzliche Mittel zur Entlastung der Pflegekräfte bereitzustellen. Das Geld stamme aus dem 2017 erwirtschafteten Jahresüberschuss, teilt das Klinikum mit. Für diese Maßnahme sei der Wirtschaftsplan eigens angepasst worden.

„Wir freuen uns, dass der Aufsichtsrat der außerordentlichen Änderung des Wirtschaftsplans zugestimmt hat“, heißt es in einem gemeinsamen Statement des Leitenden Ärztlichen Direktors Prof. Udo Kaisers und des Kaufmännischen Direktors Joachim Stumpp. „Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser Maßnahme, die über den von Verdi mitgetragenen Pflegestärkungsvertrag hinausgeht, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deutlich entlasten.“

Vom nächsten Jahr an solle die Gegenfinanzierung der zusätzlichen Stellen dann „idealerweise“ durch die Krankenkassen erfolgen – und zwar im Rahmen des „Sofortprogramms zur Stärkung der Pflege“, das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unlängst vorgelegt hatte.

Hoffnung auf neue Pflegekräfte hat auch Pflegedirektorin Silvia Cohnen. Der vor einem Jahr am Ulmer Klinikum gestartete Pflegefachkräfte-Pool sei zwar „eine mittlerweile bewährte Lösung für kurzfristige Ausfälle“. Ziel müsse jedoch sein, auch die generelle Zahl der Pflegekräfte auf den Stationen zu erhöhen und so eine Anhäufung von Überstunden zu vermeiden. Nur dies trage zu langfristiger Entlastung bei.

Auch der Personalrat des Klinikums begrüßt die Entscheidung des Aufsichtsrats. „Wenn die Klinik nun auch wirklich alles tut, um die Stellen besetzen zu können, dann sind wir schon dicht dran an der von uns angestrebten Regelbesetzung“, sagte Personalratsvorsitzende Doris Gubler-Rehbock auf Anfrage. Notwendig sei eine professionelle Werbekampagne, gewissermaßen eine „Charmeoffensive“ der Klinik, um Pflegekräfte ans Klinikum zu locken und sie dort zu halten.