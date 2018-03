Bauprojekt Drei Blaubrücken werden neu gebaut

Ulm / Christine Liebhardt

Die Brücken für Fußgänger und Radfahrer sind in schlechtem Zustand. Der Neubau kostet knapp 900.000 Euro.

Ulm hat ein ziemliches Brückenproblem. In der Ludwig-Erhard-Brücke haben sich Hohlräume gebildet, innendrin steht das Wasser. Die Adenauerbrücke hält noch, muss aber früher oder später neu gebaut werden. Doch es sind nicht nur die großen Brücken, denen Schwerlastverkehr und Autos zusetzen. Auch kleine Stege, die nur (noch) von Fußgängern und Radlern benutzt werden, sind in schlechtem Zustand, zum Beispiel an der Blau: Wasser dringt ein, Bohlen faulen, Geländer wackeln. Die drei Blaubrücken Höhe Clarissenstraße, Bleicher-Walk-Straße und Lindenstraße werden deshalb noch dieses Jahr neu gebaut. Das hat jüngst der Bauausschuss beschlossen.

„Die Schäden nehmen zu“, sagt Gerhard Fraidel, bei der Stadt Ulm Abteilungsleiter für Verkehrsinfrastruktur. Alle sechs Jahre gibt es eine Hauptprüfung der Bauwerke, alle drei eine Zwischenprüfung. Dazu kommen jährliche Begehungen. Bei letzteren hat die Stadt „gravierende Verschlechterungen“, vor allem an der Tragstruktur, festgestellt, wie es in den Unterlagen der Verwaltung heißt. Demnach sei ein Neubau der drei Brücken die wirtschaftlichste Lösung. Knapp 900.000 Euro sind veranschlagt.

Die neuen Brücken sollen sich in der Gestaltung an jene anlehnen, die am Stadtregal über die Blau führt: mit Bohlen, rutschhemmendem Belag und Metallgeländer. Die Holzdielen sollen von unten verschraubt werden, um sie haltbarer zu machen, denn so kann sich kein Wasser in den Vertiefungen stauen. „Das wurde noch nicht so oft gemacht, aber wir haben ein passendes Verfahren gefunden“, sagt Fraidel. Die Schäden im Einzelnen:

Bleicher-Walk-Straße Im vergangenen Jahr war der wegen unter ihr verlaufenden Fernwärmeleitungen auch FUG-Brücke genannte Steg bereits monatelang gesperrt. Im Januar hat die Stadt die Brücke nochmal provisorisch eingerichtet. „Wir müssen auf die Fernwärme-Baustelle achten“, erläutert Fraidel das Vorgehen. „Solange dort der Radweg gesperrt ist, können wir die Brücke nicht auch noch zumachen.“ Gebaut wurde sie 1958. Im Jahr 2016 hat die Stadt großflächige Schäden am Belag festgestellt: Die Bohlen faulten. Sie sollten vergangenes Jahr ausgetauscht werden, doch beim Entfernen fielen erhebliche Schäden durch Korrosion an der darunter liegenden Stahlkonstruktion auf. Wegen geänderter Vorschriften kann sie nicht einfach ausgetauscht werden. Nach dem Neubau und der Außerbetriebnahme der Dampfleitungen können die beiden Pfeiler in der Flussmitte entfernt werden. „Wir arbeiten daran, die Leitung in die Brücke reinzulegen“, sagt Fraidel. „Wir müssen aber schauen, ob das teurer wird.“ Die neue Brücke wird etwas angehoben und entsprechend den Hochwasserschutz-Vorgaben positioniert.

Clarissenstraße Die Fuß- und Radwegebrücke wurde 1923 aus Stahlbeton gebaut. Bei der letzten Begehung wurden an der Unterseite großflächige Abplatzungen des Betons entdeckt. Weil die Brücke nicht abgedichtet ist, ist sie stark durchfeuchtet. Es gibt Korrosion, die Standsicherheit ist beeinträchtigt. Bei einem Neubau soll die Tuffsteinoptik bleiben. „Das ist schöner im Stadtbild, eine Betonwand ist zu hart“, sagt Fraidel. Um die Böschungswände zu sichern, braucht es Pfähle. Außerdem wird ein zusätzlicher Hauptträger eingebaut, damit in Ausnahmefällen auch schwere Fahrzeuge von Feuerwehr oder Rettungsdienst die Brücke benutzen können. So gibt es einen weiteren Rettungsweg für das Altenheim und die Turnhalle in der Nähe. Während der Bauzeit wird das Blauwasser über Rohre an der Baustelle vorbeigeführt.

Lindenstraße Die Widerlagerwände dieser Brücke können erhalten werden, müssen aber angepasst und mit Mikropfählen gesichert werden. Der Überbau wird ausgetauscht. Auch hier wird ein zusätzlicher Hauptträger eingebaut, um Rettungsdiensten die Durchfahrt zu ermöglichen.

Die Brücke an der Clarissenstraße soll zwischen Juni und September, die anderen beiden von September bis Oktober erneuert werden. Früher geht es nicht, weil das Verwaltungspersonal noch mit zu vielen anderen Baustellen beschäftigt ist, erklärt Fraidel. Während der Bauzeit sind die Brücken voll gesperrt, der Fuß- und Radverkehr werden umgeleitet.