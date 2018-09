Debatte Gastronomie in Ulm: Wem gehört der öffentliche Raum?

Ulm / Beate Rose

An Tischen vor Lokalen unter freiem Himmel zu sitzen, das wollen immer mehr Gäste. Das führt mitunter zu Konflikten.

Menschen sitzen gerne draußen, am liebsten in der Sonne. Ein Grund, weshalb immer mehr Wirte vor ihren Türen Tische und Stühle aufstellen, um ihre Gäste dort zu bewirten. Dass es mehr werden, belegt Rainer Türke, bei den Ulmer Bürgerdiensten für Gewerbe zuständig, mit Zahlen. In der Kramgasse gebe es aktuell 250 Plätze für die Außengastronomie, 20 mehr als vor einem Jahr. „Das nimmt zu.“ Dies aber in ganz Ulm und nicht nur in der Kramgasse, betont er und verweist auf die Starbucks-Filiale, die Anfang September am Münsterplatz eröffnet hat. Natürlich seien flugs Tische draußen dazugekommen.

Nord-Süd-Achse durch die Stadt

Die Kramgasse ist einer jener Innenstadtgassen, in denen sich Lokal an Lokal reiht. Da ist der „Barfüßer“ des Großgastronomen Ebbo Riedmüller, das italienische Lokal „Masseria Masino“, das „Coffee Fellows“, das „Café Mohrenköpfle“ und das Feinkostgeschäft „Cicorella“. Alle stellen draußen Tische und Stühle auf, wobei auf den Barfüßer die meisten entfallen.

Die Kramgasse ist auch eine der Nord-Süd-Verbindungen durch die Stadt. Alle drängeln durch die Gasse, was besonders zur Mittagszeit auffällt. Dann kommen Schüler vom Kepler- und Humboldt-Gymnasium, von der List-Schule, genauso Menschen, die auf dem Weg zum Mittagessen durch die Stadt eilen. Dazwischen Mütter mit Kinderwagen und Touristen, die in Richtung Münster unterwegs sind. Und natürlich bahnen sich Radfahrer zwischen allen Gruppen ihren Weg. Dessen Breite Türke zufolge zwischen 3,50 und 4 Meter beträgt.

Von der Enge weiß man auch im Rathaus. Doch Baubürgermeister Tim von Winning sieht es positiv: „Das Leben auf der Straße ist erfreulich.“ Andererseits stelle sich die Frage, wann es genug mit den Tischen draußen sei. „Die Flächen, die übrigbleiben, werden immer kleiner.“

Menschen sitzen gerne draußen

Doch in Ulm gelte ein Gleichheitsgrundsatz, sagt von Winning: „Wir sagen nicht, der eine darf, der andere darf nicht. Wenn der erste darf, dann auch der zweite.“ Zumal die Gäste es genießen draußen zu sitzen, wie Dubrovka Masino, Wirtin des Lokals „Masseria Masino“, sagt: „Das zieht die Leute magisch an.“ Selbst wenn es kühler werde, griffen ihre Gäste lieber zur Decke und hüllten sich ein, als an einen Tisch drinnen zu wechseln. Ein Grund, weshalb vor der „Masseria“ seit einiger Zeit mehr Stühle aufgestellt sind. Insofern dürfte das tägliche Sichaneinandervorbeischieben auch nicht mit Beginn der kühleren Jahreszeit aufhören.

Im italienischen Café Alba werden Plätze draußen sogar im Winter angeboten. Das Café liegt im Hafenbad, in direkter Verlängerung zur Kramgasse. Auch dort sind seit kurzem die Zwei-Personen-Tische draußen mehr geworden, bestätigt Geschäftsführer Massimo Forgione. Der Grund: Das Café Alba ist klein, bietet innen gerade mal 20 Plätze. Insofern ist er um jeden Platz froh, der draußen dazu kommt. Sonst käme er kaum über die Runden, zumal Gäste geradezu Plätze draußen „verlangen“, wie er sagt. „Die Leute wollen das.“

Wann ist es genug?

Das Nadelöhr Hafenbad bewertet der Baubürgermeister so: „Außerhalb der Stoßzeit ist es toll, im Café Alba draußen zu sitzen.“ Und Wirt Forgione spricht davon, dass Menschen, die sich vor seiner Lokaltür schon mal vorbei drängeln, das meistens auf respektvolle Art und Weise tun. Er sieht keine Notwendigkeit, dass etwa Radfahrer nicht mehr durch die Gasse fahren sollten. „Man sollte sich gegenseitig tolerieren, dann kommt man miteinander zurecht.“

Doch für von Winning steht fest: „Die Kramgasse und das Hafenbad muss man diskutieren. Es kippt gerade ein bisschen.“ Die Stadt sei im Umschwung, findet dagegen Forgione. Geschäfte werde es künftig weniger geben, dafür mehr Gastronomie.

Doch diese Fragen bleiben: Wann ist es genug? Und wer hat welches Anrecht auf wie viel öffentliche Fläche? Türke beantwortet sie so: Wer wie viel Platz draußen bekommt, werde für jeden Antrag, den Wirte bei den Bürgerdiensten stellen, neu ausgehandelt. Zudem müssten Feuerwehr, Polizei und Stadtbildgestalter stets ihre Zustimmung erteilen. „Rettungswege und Platz für Fußgänger müssen gegeben sein.“ Noch, sagt Türke, seien die Zustände in Ulm „nicht wirklich problematisch.“

