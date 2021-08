Der Häftling, der am Samstag aus der Untersuchungshaft in der Ulmer Innenstadt flüchten wollte , schwebt nach seinem Sturz in Lebensgefahr. Das teilt die Gefängnisleitung auf Anfrage mit. Der Mann werde in der Universitätsklinik behandelt, sei aber ohne Bewusstsein. Außerdem werde der Mann wegen seines offensichtlichen Fluchtversuchs von zwei Beamten des Justizvollzugsdienstes rund um die Uhr bewacht.