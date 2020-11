Eine attraktivere Anbindung an den Nahverkehr, mehr Radwege, mehr E-Ladestationen, Investitionen in Klimaschutz und eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln: Das wünschen sich die Menschen, die im Donautal arbeiten. So lauten jedenfalls die Ergebnisse einer Umfrage des Interessenverbands Donautal...